Die von der Erzdiözese Freiburg in Auftrag gegebene Missbrauchsstudie sollte eigentlich Ende Oktober veröffentlicht werden. Wegen rechtlicher Fragen verzögert sich dies nun weiter.

Eine unabhängige Expertengruppe, die 2018 eingesetzte "AG Aktenanalyse", hat den Bericht zum Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Erzdiözese Freiburg erarbeitet. Die Ergebnisse sind möglicherweise so heikel, dass Erzbischof Stephan Burger nun eine rechtliche Prüfung beauftragt hat. Mit einer Veröffentlichung ist deshalb voraussichtlich erst in der zweiten Aprilhälfte 2023 zu rechnen.

Studie könnte ehemaligen Erzbischof Zollitsch belasten

Der Bericht dürfte auch wegen der Rolle des früheren Erzbischofs Robert Zollitsch große Beachtung finden. Burgers Vorgänger könnte darin stark belastet werden. Der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz leitete die Diözese von 2003 bis 2014, zuvor war er dort 20 Jahre Personalchef. Burger wirft Zollitsch vor, in dieser Funktion Fehler im Umgang mit Missbrauchsfällen gemacht zu haben.

Burger will unanfechtbare Studie

Erzbischof Burger verständigte den Betroffenenrat der Erzdiözese über die erneute Verschiebung der Studienveröffentlichung. Er versprach, dass das Gutachten auf jeden Fall für alle zugänglich sein soll. Dies sei man den Betroffenen und den Mitarbeitenden schuldig. Burger betonte, dass ihm die Entscheidung zum Verschieben nicht leicht gefallen sei. Zentrales Ziel sei aber eine "rechtssichere und damit unanfechtbare Veröffentlichung".

„Die Wahrheit muss auf den Tisch, Aufklärung hat oberste Priorität“

Zur Aufarbeitung des Missbrauchs in der katholischen Kirche investiert das Erzbistum nach eigenen Angaben seit mehreren Jahren erhebliche Ressourcen und Finanzen. Für die Studie wurden kirchliche Daten ausgewertet sowie Zeugen, Betroffene und Beschuldigte befragt.

Betroffene erwarten Eingeständnis von Zollitsch

In einer Stellungnahme vom Januar 2022 anlässlich der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie in der Erzdiözese München-Freising hat der Betroffenenrat der Erzdiözese Freiburg vermerkt, dass auch in Freiburg auf die Veröffentlichung des Gutachtens gewartet wird. "Viele Betroffene im Bistum Freiburg verbinden damit die Hoffnung, dass der emeritierte Erzbischof Robert Zollitsch endlich eingesteht, dass im Bistum Freiburg über Jahrzehnte weggeschaut, vertuscht und den Opfern nicht geglaubt wurde. Wir erwarten von den Verantwortlichen unseres Erzbistums, dass sie sichtbar Verantwortung übernehmen, in Worten wie in Taten."