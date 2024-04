Premiere in Basel: Erster Triathlon im September

per Mail teilen

Basel zeigt sich im September von seiner sportlichen Seite: Die Rheinstadt richtet am 21. September ihren ersten Triathlon aus. Schwimmen, laufen, radeln - insgesamt 1.000 Startplätze gibt es.

Eine Stadt, drei Disziplinen - beim ersten Basler Triathlon am 21. September. Die Schwimmstrecke beginnt an der Schwarzwaldbrücke und erstreckt sich bis zum St. Johanns-Park. Bei einer Wassertemperatur von 20 Grad Celsius dürfen sich die Teilnehmenden auf ein erfrischendes Bad im Fluss freuen. Nach dem Schwimmen geht es mit dem Fahrrad weiter. Die Strecke führt entlang des Rheinufers von der Dreirosenbrücke aus und bietet einen Blick auf das Museum Tinguely. Die Teilnehmer radeln durch das Herz der Stadt bis zum Kunstmuseum und kehren dann zur Dreirosenbrücke zurück. Der abschließende Teil des Triathlons ist der Lauf. Die Strecke führt in den Norden der Stadt bis zum Steiger Klybeckquai. Dort angekommen, machen sich die Teilnehmer auf den Rückweg zur Dreirosenbrücke, wo der Wettkampf endet.

Nur 1.000 Startplätze zu vergeben

Der erste Triathlon in Basel wird verschiedene Wettbewerbskategorien bieten. Dazu gehört der Sprint, der eine Strecke von knapp 22 Kilometern umfasst. Dieser beinhaltet 800 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Eine weitere Option ist die olympische Distanz, die insgesamt 53 Kilometer umfasst. Hierbei müssen drei Kilometer geschwommen, 40 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und zehn Kilometer gelaufen werden. Die olympische Distanz kann auch als Staffel absolviert werden. Zusätzlich gibt es einen sogenannten "Plauschwettkampf", der als entspannte Option angeboten wird. Personen ab 16 Jahren können an diesem Großevent entlang des Rheins teilnehmen. Die Anmeldung ist seit Kurzem geöffnet und bereits ein Viertel der 1.000 Startplätze wurde vergeben.