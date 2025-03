Und ewig lockt der nächste Rekord - Extremsportler Jonas Deichmann

Er hat die Welt im Triathlon umrundet: ist mehr als 450 Kilometer geschwommen, rund 5000 gelaufen und 21000 mit dem Rad gefahren. Diese Weltrumrundung war das wohl bisher aufwändigste Abenteuer von Jonas Deichmann, aber längst nicht das einzige.

Der 1987 geborene Baden-Württemberger hat mehrere Weltrekorde aufgestellt. Seinen Job in einer IT-Firma hat er vor einigen Jahren aufgegeben. Inzwischen lebt er davon, Extremsportler zu sein beziehungsweise als Vortragsredner andere Menschen zu motivieren. (SWR 2022)

Zur Homepage von Jonas Deichmann

Video-Tagebuch von Jonas Deichmann

Das Limit bin nur ich: Wie ich als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundete Polyglotter Das Limit bin nur ich Wie ich als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundete Verlag: Polyglott, 18,99 Euro ISBN: 978-3846408018

Musiktitel:

The swimmer

Sophie Auster

CD: Sophie Auster



Move on

Holler My Dear

CD: Eat, drink and be merry



Canção da Cura

Sessa

CD: Estrela Acesa



Lass die Schweinehunde heulen

Lisa Bassenge

CD: Wolke 8



Across the sea

Kevin Hays & Chiara Izzi

CD: Across the sea