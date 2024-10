Das Erntedankfest hat im Schwarzwald-Baar-Kreis Tradition. In diesem Jahr organisierte das die Landjugend Brigachtal. Das Highlight war der große Umzug am Erntedanksonntag.

Bunt dekorierte Festwagen aus Holz, Gemüse und Samen lockten am Sonntag mehrere tausend Besucherinnen und Besucher zum Erntedankfest nach Brigachtal (Schwarzwald-Baar-Kreis), südlich von Villingen-Schwenningen. Rund 10.000 Menschen wollten am Straßenrand miterleben, wie die bunten Wagen der Landjugend durch die Hauptstraße des Ortsteils Klengen ziehen. Alles unter dem Motto: "Die Schätze unserer Kindheit".

Mehr als 30 Fußgruppen aus der Region beteiligten sich am Umzug - darunter auch Trachten- und Musikvereine. Angeführt wurde der Zug von der austragenden Landjugend Brigachtal und deren Erntekrone aus Kornähren, die zukünftig im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises ausgestellt sein wird.

Seit August hat die Landjugend jeden Abend den Wagen geschmückt

Leni Wolf ist erste Vorsitzende der Landjugend Brigachtal. "Da steckt ganz schön viel Zeit und Arbeit dahinter", sagt die 24-Jährige. Seit vergangenem Juni sei die Gruppe mit den Planungen beschäftigt gewesen, seit August seien sie jeden Abend fleißig dabei gewesen, den Wagen zu kleben und zu schmücken. Aber für sie lohne sich die Arbeit: Es freue sie, wenn sie in die strahlende Gesichter der Bekannten schaue und aus dem Ort Lob und Anerkennung für ihren handgefertigten Wagen erhalte.

Joshua Klenk und Leni Wolf, Vorsitzende der Landjugend Brigachtal, vor dem Festwagen ihres Vereins SWR Paula Zeiler

Jedes Jahr findet am ersten Sonntag im Oktober der Erntedankumzug im Schwarzwald-Baar-Kreis statt - immer von einer anderen Landjugend im Kreis organisiert. Der Tag ist Leni Wolf wichtig, um wenigstens einmal im Jahr über den Erntedank nachzudenken.

Es ist wichtig, einmal im Jahr über den Erntedank nachzudenken. Aber natürlich ist es auch wichtig, jeden Tag dankbar zu sein - für alles, was man hat: Familie, Freunde und so weiter.

Über 1.200 Ehrenamtliche helfen beim Erntedankfest in Brigachtal

Das Erntedankfest des Schwarzwald-Barr-Kreises dauert in diesem Jahr fünf Tage lang. So wurde der Feiertag am 3. Oktober als Familientag genutzt. Am Freitag und Samstag wurden mehrere tausend Tickets für Abendveranstaltungen im Festzelt verkauft. Mit einem Kindernachmittag und dem Seniorenblasorchester wird es am Montag enden.

Insgesamt haben rund 1.200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer das Kreiserntedankfest auf die Beine gestellt. Schon jetzt steht fest: Das nächste Erntedankfest der Landjugend findet in Weilersbach statt.