Das wichtigste Radrennen Deutschlands kommt in die Landkreise Rottweil und Schwarzwald-Baar. Die Königsetappe der Deutschland Tour endet nach 211 Kilometer in Villingen.

Seit Mittwoch sind die Radprofis der Deutschland Tour schon unterwegs. Am Samstag wartet die härteste Prüfung auf sie: 211 Kilometer und über 3.250 Höhenmeter sind auf dem Weg von Schwäbisch-Gmünd über Rottweil bis nach Villingen-Schwenningen zu überwinden. Für Zuschauer ist Spitzensport und ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten. Das Streckenprofil und Hintergrundinformationen zur dritten Etappe der Deutschland Tour gibt es hier.

Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth freut sich auf die Deutschland Tour. Sie sei eine tolle Möglichkeit, gerade für Familien, den Flair des Profiradsports hautnah zu erleben.

Kurz aber knackig: Die Deutschland Tour 2024

Vier Etappen und ein Prolog, 737 Kilometer und 8.830 Höhenmeter in fünf Tagen: Das ist das Programm für die Radprofis bei der diesjährigen Deutschland Tour. Mit dabei sind internationale Tour de France Etappensieger und Weltmeister. Besonders wird die Etappe für den Freiburger Simon Geschke. Er fährt seine persönliche Abschiedstour vor seinem Karriereende. Insgesamt sind rund 120 Fahrer in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterwegs.

Spitzensport und Volksfest in Villingen-Schwenningen und Rottweil

Die letzten Kilometer der Königsetappe versprechen viel Spannung. Nach der Durchfahrt in Rottweil geht es über Schwenningen und Weilersbach bis in die Villinger Bertholdstraße. Die harte Strecke ist prädestiniert für eine Ausreißergruppe, auch ein Sprint auf der Zielgeraden kann für die Entscheidung sorgen. Bereits vor der Zielankunft um ca. 16:50 Uhr in Villingen dreht sich in Villingen-Schwenningen und Rottweil alles um den Radsport. Auf der Expo-Tour gibt`s die neuesten Radsporttrends, die Jüngsten zeigen bei einem Laufradrennen, wie schnell man auch mit kleinen Bikes sein kann. In den Innenstädten gibt es Plätze für Public Viewing, dazu heizen DJ's, Bands und Kunstradfahrer ein.

Infos zur Deutschland Tour in den Städten Villingen-Schwenningen und Rottweil gibt es auf den jeweiligen Homepages, inklusive Straßensperrungen und Parkmöglichkeiten.