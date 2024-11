Die "Chrysanthema" in Lahr läuft seit zehn Tagen. Bisher hatte die Blumenschau Glück mit dem Wetter - es war überwiegend sonnig. Sind aber auch viele Menschen in die Innenstadt gekommen?

Die Innenstadt von Lahr (Ortenaukreis) ist in diesen Tagen voll mit bunten Ballen. Chrysanthemen - in unterschiedlichen Farben, Größen und Formen. Bei der alljährlichen Blumenschau namens Chrysanthema sind die Pflanzen in der gesamten Innenstadt verteilt. Sie dauert gut zwei Wochen. Nach zehn Tagen ist Zeit für eine erste Zwischenbilanz.

Aktuell gibt es viele bunte Blumenbeete in der historischen Innenstadt von Lahr. SWR Ulf Seefeldt

Chrysanthema 2024 läuft bisher gut

Begonnen hat die Chrysanthema am 26. Oktober. Und bisher spielt das Wetter mit: Es gab fast nur Sonnenschein - mit Ausnahme weniger Tage mit Nebel. "Uns freut vor allem, das bisher so viele Menschen aus unseren Nachbarländern Frankreich und der Schweiz nach Lahr gekommen sind", sagt Martina Mundinger vom Stadtmarketing Lahr. Das sei direkt nach der Corona-Pandemie noch nicht so gewesen. Nun würden die Schweizer und die Franzosen aber wieder über die Grenze kommen. Eine Umfrage hat laut Martina Mundinger bestätigt: Die Händler und die Gastronomen in Lahr berichten von guten Umsätzen.

Das gibt es bei der Chrysanthema in Lahr

Es ist dieses Jahr ein Jubiläum in Lahr: Die Chrysanthema findet zum 25. Mal statt. Die Besucherinnen und Besucher bekommen farbenfrohe Chrysanthemen-Arrangements zu sehen, Themenbeete und kreative Blütenwagen. Und wenn es abends dunkel wird, ist all das illuminiert und es entsteht eine einzigartige Atmosphäre.

Viel zu sehen gibt es für die Besucherinnen und Besucher bei der Chrysanthema in der Lahrer Innenstadt. SWR Ulf Seefeldt

Dazu gibt es ein umfangreiches Programm im Freien mit Konzerten, Tanz- und Kochshows. Es werden Führungen angeboten, eine Elektro-Bahn fährt durch die Stadt und an Ständen gibt es etwas zu Essen. Vor allem die Konzerte seien sehr gut besucht, aber auch das Museum, berichtet Martina Mundinger vom Lahrer Stadtmarketing. Die Blumenschau in der historischen Innenstadt unter dem Motto "blühende Meisterwerke" läuft noch bis zum 10. November.