Bundestagswahlkampf: Das planen die Parteien in Südbaden

Der Wahlkampf nimmt Fahrt auf. Bis zum 23. Februar gehen die Parteien auch in Südbaden auf Stimmenfang. Welche Termine und Veranstaltungen gibt es in den kommenden Wochen?

In wenigen Wochen wählt Deutschland seinen neuen Bundestag. Bis dahin werben die Parteien für sich und buhlen um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler - auch in Südbaden. Der Terminkalender der verschiedenen Parteien in den kommenden Wochen in einer Übersicht:

Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP in Südbaden

Am 20. Januar kommt Nancy Faeser (SPD) nach Emmendingen. Um 11 Uhr diskutiert die Bundesinnenministerin mit dem Emmendinger Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner (SPD) im Bürgersaal des Alten Rathauses. Interessierte müssen sich vorab per Mail anmelden.

Vier Tage später kommt Grünen-Kanzlerkandidat und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Freiburg. Im Paulussaal stellt er sich am 24. Januar um 18.30 Uhr dem Gespräch mit der Badischen Zeitung. Anschließend ist er um 20 Uhr in der Sick-Arena der Messe Freiburg, gemeinsam mit der Freiburger Bundestagsabgeordneten Chantal Kopf (Bündnis 90/Die Grünen). Ursprünglich war der Auftritt im Forum Merzhausen in der Nachbargemeinde geplant. Wegen der großen Nachfrage haben die Grünen die Veranstaltung aber nun in die Sick-Arena verlegt.

Auch Ex-Finanzminister Christian Lindner von der FDP kommt für seine Wahlkampftour nach Südbaden. Am 3. Februar spricht er um 13.30 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg. Zwei Tage später tritt Lindner zudem bei einer Wahlkampfveranstaltung in Offenburg auf (5. Februar, 17 Uhr).

CDU, Linke und AfD: Diese Veranstaltungen sind geplant

Am 19. Januar lädt die CDU Freiburg zum Neujahrsempfang ein. Die Veranstaltung findet ab 16 Uhr im Bürgerhaus Zähringen statt. Mit dabei ist unter anderem der Freiburger CDU-Direktkandidat Klaus Schüle. Am 5. Februar besucht Schüle gemeinsam mit Thorsten Frei, dem Spitzenkandidaten der Union in Baden-Württemberg, um 18 Uhr die Alemannische Bühne - ebenfalls in Freiburg. Zwei Wochen später, am 17. Februar, ist Frei zusammen mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im Theater am Ring in Villingen-Schwenningen zu Gast.

Noch überschaubar sind die Termin-Planungen bei den Linken, der AfD und dem BSW. Der Freiburger Direktkandidat der Linken, Vinzenz Glaser, nimmt in den kommenden Wochen an mehreren Podiumsdiskussionen mit Vertretern anderer Parteien teil. Martina Kempf von der AfD Freiburg nimmt an einer dieser Diskussionsrunden teil. Weitere Wahlkampftermine der AfD sind bislang noch nicht offiziell.

Jessica Tatti, die baden-württembergische Spitzenkandidatin des Bündnis' Sahra Wagenknecht, will auch nach Freiburg kommen. Nach Angaben des BSW-Landesgeschäftsführers Heinrich Brinker nimmt sie am 22. Januar im Bürgerhaus Zähringen an einer Veranstaltung von Michael von der Schulenburg teil. Er sitzt für das BSW im Europaparlament. Titel der Veranstaltung "Quo Vadis Deutschland? Vernunft und Diplomatie oder Militarisierung?".

Diverse Podiumsdiskussionen in den kommenden Wochen

24. Januar, 19.30 Uhr, Mehrgenerationenhaus EBW Weingarten (Freiburg): Für die Podiumsdiskussion unter dem Motto "Heiße Kautsch" haben sich unter anderem Chantal Kopf (Grüne) und Vinzenz Glaser (Linke) angekündigt.

28. Januar, 11 Uhr, M10 Industries AG (Munzinger Straße 10, Freiburg): Die Vereinigung Badischer Unternehmen+Verbände e.V. lädt Badische Unternehmen dazu ein, mit regionalen Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch zu kommen.

4. Februar, Kandidaten-Check der IHK in Lahr: Südwestmetall, die Handwerkskammer Freiburg, der wvib und die IHK Südlicher Oberrhein wollen mit den Kandidaten und Kandidatinnen der derzeit im Bundestag vertretenen Fraktionen drängende Fragen der Wirtschaft diskutieren.

13. Februar, Kandidaten-Check der IHK in Freiburg: Bei der wirtschaftspolitischen Diskussion sind Klaus Schüle (CDU), Ludwig Striet (SPD), Chantal Kopf (Grüne), Ruben Schäfer (FDP) und Martina Kempf (AfD) dabei.