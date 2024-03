Ein Feuer hat in der Nacht in Haslach große Teile eines Schwarzwaldhofs zerstört. Die Feuerwehren der umliegenden Orte konnten ein Übergreifen der Flammen auf Stallungen verhindern.

In der Nacht auf Karfreitag ist gegen 2 Uhr in einem Schwarzwaldhof in Haslach-Bollenbach (Ortenaukreis) ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe laut Polizei im Wohngebäude des Hofs begonnen. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden von dem Brand aus dem Schlaf gerissen und konnten sich und einen Teil ihrer Tiere noch in Sicherheit bringen.

Schon auf der Anfahrt haben wir den feuerroten Himmel gesehen. Vom Wohngebäude war nichts mehr zu retten, das ist nur noch eine Brandruine.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Kurze Zeit später stand das Wohngebäude in Flammen. Die Feuerwehren aus Haslach, Hausach und Welschensteinach (Ortenaukreis) waren laut Polizei mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf zwei Nebengebäude mit Stallungen verhindern, wie die Polizei dem SWR bestätigte. Das Wohngebäude wurde bei dem Brand völlig zerstört. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Zur Brandursache ermittelt die Polizei Haslach. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.