Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Ortskern von Schliengen sind 13 Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.

Am frühen Freitagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Schliengen (Kreis Lörrach) gebrannt. Laut Polizei brach das Feuer aus noch unbekannten Gründen im Keller aus. 13 Personen seien dabei verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, sodass auch Nebengebäude geräumt werden mussten.

Halbe Million Euro Sachschaden

Die Feuerwehr brachte den Brand innerhalb einer Stunde unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch länger an, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B3. Der Sachschaden, der bei dem Brand in Schliengen entstanden ist, wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.