Größte Camping-Messe zwischen Basel und Stuttgart gestartet

18.000 Besucherinnen und Besucher in Freiburg erwartet

Mit der "caravan live" in Freiburg eröffnet am 3. Oktober die größte Messe für Camping in der Region. Ein Trend ist, den eigenen Camper individuell auszustatten.

Dachzelte, Wohnwagen, Camping-Mobile und allerlei Zubehör gibt es dieses Wochenende in der Messe Freiburg zu sehen. Die "caravan live" findet schon zum achten Mal statt und läuft bis zum Sonntag, 6. Oktober. Neu ist in diesem Jahr ein Bereich zum Selbst- und Individualausbau der Reisemobile. 18.000 Camping-Fans erwartet Praktisch, dass der erste Messetag ein Feiertag ist. So warten zum Start am 3. Oktober um 10 Uhr schon einige Besucherinnen und Besucher vor den Messehallen in Freiburg. Manche wollen sich einfach mal die neuesten Wohnwagen ansehen, andere haben schon ein ganz bestimmtes Dachzelt im Visier, das sie heute hier erwerben wollen. Unter den 146 Ausstellern sind nicht nur Hersteller von Reisemobilen und Caravans, auch wenn Neufahrzeuge im Fokus der Messe stehen. Interessierte können sich auch über technisches Zubehör und Camping-Plätze in der Region informieren. Die Veranstalter rechnen in den vier Tagen mit rund 18.000 Besucherinnen und Besuchern. Selbstausgebaute Camper als Hingucker In einem neuen Bereich bieten verschiedene Stände Informationen dazu, wie man den eigenen Camper am besten dämmt oder welche Lösungen es gibt, um Strom für Licht und Kühlschrank im Fahrzeug zu haben. Kurz: wie man das eigene Fahrzeug zum Camper um- und ausbaut. Wer weniger handwerkliches Geschick hat, kann aber auch Profis beauftragen, das eigene Fahrzeug individuell auszubauen. Auch solche spezialisierten Firmen sind auf der Messe vertreten. Dieser privat ausgebaute Unimog ist einer von mehreren Show-Fahrzeugen auf der Caravan-Messe. SWR Als Inspiration für den eigenen Wagen können auch ausgestellte Fahrzeuge dienen. "Wir haben auch privat ausgebaute Show-Fahrzeuge. Da ist dieses Jahr ein Unimog dabei, das ist ein Hingucker", findet David Kubowitz, Projektleiter des Messe. Ein Unimog ist ein allradgetriebenes Geländefahrzeug von Mercedes-Benz. Trends: Dachzelte und Offroad-Fahrzeuge Nicht nur als Hingucker, sondern auch als Trend sind einige Offroad-Fahrzeuge auf der Messe vertreten, so Kubowitz. Auch Dachzelte sind unter Camping-Fans sehr beliebt. Der größte Teil der Messe widmet sich aber auch weiterhin den Camping-Mobilen und Wohnwagen. Neuwagen von insgesamt 70 Fahrzeugmarken laden zum Probesitzen und Probeliegen ein. Neben den Klassikern gibt es auch futuristischere Modelle, wie Camping-Anhänger für den Offroad-Gebrauch. Neben den Ständen können sich Camping-Fans auch mit bekannten und erfahrenen Campern austauschen, die YouTube-Kanäle und Blogs betreiben, etwa "CamperTobi" und "Fan4Van". Auch der ADAC bietet Fachvorträge an. Messe plus Schwarzwald Wer möchte, kann aus dem Besuch der Messe gleich ein Campingwochenende machen. Denn auf dem Messeparkplatz kann man auch mit dem eigenen Camper übernachten. Sanitäranlagen stehen bereit. Am Freitag- und Samstagabend lädt zusätzlich die Camper-Night mit Livemusik ans Lagerfeuer ein. Und von dort aus ist der Schwarzwald nur wenige Kilometer entfernt, der deutschlandweit zu den beliebtesten Camping-Zielen gehört. Noch bis Sonntag hat die Caravan-Messe täglich von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es für 14 Euro an der Tageskasse oder auf der Webseite der Caravan-Messe. Kinder unter 14 Jahren können die Messe kostenlos besuchen.