Die Wilhelma - größter Zoo Baden-Württembergs

Die Wilhelma ist der größte Zoo in Baden-Württemberg - und der einzige Zoologisch-Botanische Garten in Deutschland. In der Wilhelma leben auf rund 30 Hektar Fläche mehr als 1.200 Tierarten. Tourismus BW listet insgesamt 155 Zoos, Tierparks und Wildgehege in Baden-Württemberg. Darunter sind allerdings auch etliche Vogelparks, Kleintiergehege, Aquarien, Streichelzoos und Bauernhöfe gelistet.