So schön wohnen die Koalas in der Wilhelma in Stuttgart

Vier flauschige Koalas in der "Terra Australis" haben das Zeug, neue Publikumslieblinge zu werden. Ab dem 25. Juli hat das neue Australien-Haus der Wilhelma für Besucher geöffnet.

Nach vier Jahren Bau hat die Wartezeit für den zoologisch-botanischen Garten Wilhelma und ihre vielen Fans ein Ende: Am 24. Juli wird das neue Zuhause von elf australischen Tierarten in Stuttgart mit prominenten Gästen eröffnet, unter anderem von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). Ab dem 25. Juli dürfen dann auch Besucher die neue "Terra Australis" anschauen. Obwohl sie ihren ersten Auftritt vor Publikum noch gar nicht hatten, sind schon jetzt die kürzlich eingezogenen Koalas in der Wilhelma die neuen Stars.

Die "Terra Australis" in der Wilhelma in Stuttgart ist naturnah gestaltet. Die Tiere haben mehr Platz als früher bekommen, die Besucher weniger. Wilhelma / Lisa-Marie Grimmer

Koalas in Stuttgart: Kommunikation auf Schwäbisch

Thali Bauer ist eine der Tierpflegerinnen, die sich um die vier Wilhelma-Neuzugänge kümmert. "So ein Koala ist schon wirklich so flauschig, wie man sich das vorstellt. Vielleicht noch flauschiger. Aber die Krallen, die sind wirklich sehr, sehr scharf", erklärt sie. Ende Juni sind die australischen Beuteltiere nach einer Reise um die halbe Welt in ihrer neuen Heimat Stuttgart angekommen: die zwei Koala-Männer Aero und Navi und die zwei Koala-Damen Scarborough und Auburn. Anfangs mussten die empfindlichen Beuteltiere noch in Quarantäne. Sie mussten sich an die fremde Umgebung und vor allem das neue Futter gewöhnen - und natürlich auch daran, dass um sie herum jetzt schwäbisch statt englisch gesprochen wird.

Wilhelma züchtet eigene Eukalyptusbäume

Koalas fressen ausschließlich Blätter und Rinde von bestimmten Eukalyptusarten. Diese bekommt die Wilhelma künftig zwei Mal pro Woche in einem Kühl-Lkw von einer spezialisierten Gärtnerei aus Leipzig geliefert. Falls mal etwas schief gehen sollte, hat die Wilhelma als Reserve selbst in einem Gewächshaus 100 Eukalyptusbäume herangezogen.

Der Bereich für die nachtaktiven Tiere in der "Terra Australis", dem neuen Australien-Haus der Wilhelma in Stuttgart. Wilhelma / Lisa-Marie Grimmer

Das Gehege der Koalas orientiert sich sehr stark am ursprünglichen Lebensraum der Tiere. Die Herausforderung sei gewesen, die Vegetation aus dem Noosa-Nationalpark in Australien nachzubauen, erklärt der Chefbotaniker der Wilhelma Björn Schäfer. Neben den Koalas werden in der "Terra Australis" zehn weitere Tierarten aus Australien zu sehen sein, viele davon sind nachtaktiv.

Mehr Platz für Tiere, weniger für Besucher

Die neue "Terra Australis" war früher das Menschenaffenhaus und galt einst als das modernste der Welt. Die gekachelten Wände und der Sichtbeton von damals sind jetzt verschwunden, alles wurde naturnah umgestaltet. Laut Wilhelma wurde der Bereich für die Besucher verkleinert, während der für die Tiere vergrößert wurde. Zehn Jahre dauerte das Projekt von der Planung bis zur Umsetzung.