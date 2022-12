Zwei Jahre lang ist der Weltweihnachtscircus wegen Corona ausgefallen. Dieses Jahr soll er wieder stattfinden. Mit dabei sind auch Artistinnen und Artisten aus der Mongolei und der Ukraine.

Die Premiere des 28. Weltweihnachtscircus findet am Donnerstag, den 8. Dezember, statt. Der Vorverkauf laufe gut. Laut Veranstalter sind eine Woche vor Beginn bereits mehr als 70.000 Karten verkauft worden. Bis zum 8. Januar werden - wie in den Vorjahren auch - rund 120.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Clown Bello Nock ist wieder beim Weltweihnachtscircus in Stuttgart

Der Produzent des Weltweihnachtscircus Henk van der Meyden spricht von dem am "meisten ausgezeichneten Programm aller Zeiten". Drei Stunden dauert die Vorführung inklusive einer Pause. Mit dabei ist in diesem Jahr wieder der in Stuttgart bekannte Action-Clown Bello Nock. Der US-Amerikaner ist bekannt für seine Stunts auf dem Todesrad.

Bello Nock ist Clown, Draufgänger und Stuntman. Er wird unter anderem wieder auf dem Rad des Todes auftreten. Pressestelle Tim Boyles

Neu in diesem Jahr ist beispielsweise die Luftakrobatin Olga Boiko aus der Ukraine. Ihr Auftritt sei eine Kombination aus Schönheit, Performance und Poesie, teilte der Weltweihnachtscircus im Vorfeld mit. Ebenfalls neu ist die Aufführung des Staatszirkus der Mongolei. Dabei präsentieren die Artisten Seilspringnummern und Balance-Akts auf großen Bällen.

Nervenkitzel verspricht hingegen "The Jasters". Giacomo Sterza präsentiert dabei mit seiner Frau Elena Busnelli eine Messerwurfnummer. Dabei befindet sie sich beispielsweise auf einer sich schnell drehenden Scheibe und er wirft Messer in ihre Richtung. Bei einer anderen Nummer schießt er auf einen Apfel auf ihrem Kopf und erinnert damit an den Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell.

"Am gefährlichsten ist der Trick, bei dem ich einen Apfel auf Elenas Kopf lege und ihn aus zehn Metern Entfernung in zwei Hälften schieße."

René Casselly mit seiner Schwester Merrylu Casselly beim Weltweihnachtscircus 2022 in Stuttgart SWR Philipp Pfäfflin

Zu den Höhepunkten in diesem Jahr zählt laut Veranstalter auch die Nummer von Let's dance-Star René Casselly. Der Startänzer und Spitzenakrobat tanzt mit seinen beiden Tanzpartnerinnen nicht nur auf dem Boden der Manege, sondern auch oben auf dem Rücken von zwei Pferden. Besonders gefährlich dabei ist eine Pyramide auf dem die drei übereinander und auch noch auf dem Rücken der Pferde stehen.

Zirkuszelt hat jetzt rund 3.000 Plätze

Das Zirkuszelt hatte laut örtlichem Veranstalter vor Corona rund 2.400 Plätze. Um auch während der Pandemie spielen zu können, wurde es auf rund 3.000 Plätze vergrößert. Doch im vergangenen Jahr wurde der Weltweihnachscircus kurzfristig abgesagt. Karten vom vergangenen Jahr sind auch in diesem Jahr gültig, teilte der Weltweihnachtscircus mit.

Nervenkitzel pur. "The Gerlings" aus Kolumbien möchten beim Weltweihnachtscircus 2022 in Stuttgart eine Sieben-Mann-Pyramide präsentieren. Pressestelle Stardust

Weltweihnachtscircus: Besucher kommen aus der ganzen Welt

Die Besucherinnen und Besucher kommen nicht nur aus der Region Stuttgart. Auch aus der Schweiz, Österreich und Frankreich würden viele kommen. Sogar Personen aus Großbritannien und Australien hätten Karten gekauft, so der Weltweihnachtscircus, der stolz darauf ist, dass nicht nur Artistinnen und Artisten aus der ganzen Welt kommen, sondern auch Besucherinnen und Besucher von weit her anreisen.