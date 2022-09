Zirkusschule Paletti in Mannheim feiert Jubiläum

Der Kinder- und Jugendzirkus Paletti in Mannheim feiert ab Freitag sein 25-jähriges Bestehen. Er war 1997 als Zirkusschule mit 30 Kindern gegründet worden.

Heute ist daraus nach eigener Aussage eines der größten Jugendzirkus-Zentren in Europa geworden. Mit 500 aktiven Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, über 1500 Mitgliedern und einem eigenen Zirkusgelände mit großer Trainingshalle und feststehendem Zirkuszelt in Mannheim.

Kinder können am Trapez üben

Zur Feier gibt es neben einer großen Jubiläums-Gala am Wochenende Angebote zum Mitmachen. Am Samstag verschiedene Workshops für Kinder und Familien, am Sonntag können Kinder ab vier Jahren sich von Trainern des Zirkus anleiten lassen, etwa am Trapez, über's Drahtseil oder beim Jonglieren.

Zirkusschule sammelt für Schaumstoff-Schnitzel

Bis zum Montag sammelt der Verein auch Spenden für ein Projekt: In der Zirkushalle soll eine Grube mit großen Schaumstoff-Schnitzeln gebaut werden, in der Saltos und Überschläge auf ungefährliche Art trainiert werden können.