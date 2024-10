Die Genossenschaft Wein-Mehrweg hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mehrwegflaschen für Wein zu etablieren. Edeka Südwest zieht als erster Supermarkt mit und führt die Flaschen ein.

Im Marktkauf in Ostfildern (Kreis Esslingen) können Kundinnen und Kunden neuerdings Wein in einer 0,75-Liter-Mehrwegflasche kaufen. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei Bier, Saft oder Wasser. Auf den Flaschen sind 25 Cent Pfand, die der Kunde bei der Rückgabe zurückbekommt. Die leere Flasche wird dann gespült und neu befüllt. Ein großer Schritt, um CO2 einzusparen, so Werner Bender, Vorstand der Genossenschaft Wein-Mehrweg in Möglingen (Kreis Ludwigsburg).

Wein in Mehrwegflaschen: günstiger und umweltschonend

In der Weinherstellung verursache die Glasflasche fast 45 Prozent des CO2-Abdrucks, so Bender gegenüber dem SWR. Mit Mehrwegflaschen könne man demnach also eine Menge CO2 einsparen. Die Genossenschaft Wein-Mehrweg möchte dafür sorgen, dass der Anteil an Wein in Mehrwegflaschen auf dem Markt zunimmt.

Mehr als 45 Prozent vom gesamten CO2-Abdruck verursacht die Glasflasche. Wenn man am größten Hebel ansetzen und den Einsatz von produzierten Flaschen zurückfahren kann, dann haben wir natürlich einen brutalen Effekt im CO2-Abdruck.

Wein in Mehrwegflaschen reduziere nicht nur den CO2-Anteil, sondern sei auch kostengünstiger. Denn die Mehrwegflaschen können bis zu 50-mal neu befüllt werden. So müsse nicht bei jedem Kauf eine neue Flasche mitbezahlt werden.

Mehrwegflaschen für Weine gibt es schon länger

Ein Mehrwegsystem für Weinflaschen gibt es schon seit vielen Jahren. Allerdings kam dies bisher nur für 1-Literflaschen zum Einsatz. Diese Flaschen konnten dann beim Winzer oder Händler zurückgegeben werden. Die Genossenschaft Wein Mehrweg beobachtet aber als langfristigen Trend, dass Wein in den letzten Jahren eher in 0,75-Liter-Flaschen gekauft wird.

Deshalb hat die Genossenschaft auch ein Mehrwegsystem für diese Flaschengröße entwickelt. Edeka Südwest ist derzeit noch der einzige größere Anbieter im Lebensmitteleinzelhandel, der die Mehrwegflaschen ins Sortiment genommen hat.

Kunden in Ostfildern reagieren positiv auf die neuen Weinflaschen

In einem Supermarkt in Ostfildern zeigen die Kundinnen und Kunden Interesse an den Mehrwegflaschen. Kundin Doris Flechsenberger hat direkt zwei der neuen Mehrwegflaschen gekauft. Auch Kundin Heike Stuhl ist der Meinung, dass Mehrweg immer gut sei.

Bei anderen Sachen ist es ja genauso, die kann man zurückgeben. Wieso soll man das beim Wein nicht auch können? Der Wein wird dadurch nicht schlechter.

Wenn es allerdings den Lieblingswein nicht in der Mehrwegflasche gibt, fällt es dem ein oder anderen noch schwer, auf die nachhaltigere Alternative zurückzugreifen.

Die leeren Flaschen können im Supermarkt wieder abgegeben werden. Von dort aus gehen sie an ein Spülzentrum, sodass die Weinbetriebe sie wieder mit neuem Wein befüllen können. SWR Bernice Tshimanga

Weinbetriebe in Baden-Württemberg nutzen Mehrwegflaschen

Mittlerweile vermarkten dreizehn Betriebe, überwiegend aus Baden-Württemberg, ihren Wein in den Mehrwegflaschen. Damit können Kundinnen und Kunden aus 37 verschiedenen Sorten wählen. Werner Bender von der Genosssenschaft Wein Mehrweg berichtet, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher aufgeschlossen seien und nun daran gearbeitet werden müsse, dass die Mehrwegflaschen flächendeckend in den Supermärkten landen.