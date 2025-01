Am Mittwoch wurde ein Mann festgenommen, der verdächtigt wird in Stuttgart-Weilimdorf eine Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Die beiden sollen sich gekannt haben.

Eine 33-jährige Frau ist am Montag offenbar so stark gewürgt worden, dass sie ohnmächtig wurde. Laut Polizei hat sich die Tat in einer Wohnung im Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf abgespielt. Durch intensive Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen kam die Polizei laut eigener Aussage auf die Spur des Verdächtigen. Der ebenfalls 33-Jährige konnte am Mittwochabend, zwei Tage nach der Tat, in der Stuttgarter Innenstadt festgenommen werden.

Verdächtiger wird Haftrichter in Stuttgart vorgeführt

Die Frau und der Mann sollen sich gekannt haben. Näheres zu ihrem Verhältnis wollte die Polizei auf SWR-Anfrage nicht bekannt geben. Am Donnerstag wird der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.