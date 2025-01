per Mail teilen

Nahe eines Veranstaltungslokals in Kirchheim/Teck haben sich zwei Männer gestritten. Ein 22-Jähriger wurde dabei niedergestochen.

In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) hat es in der Silvesternacht eine Auseinandersetzung zwischen jungen Männern gegeben, bei der ein Mann mit einem Messer niedergestochen wurde. Das meldete die Polizei. Zuerst soll es in der Veranstaltungshalle zu einem Streit gekommen sein. Gegen 5 Uhr eskalierte dieser Streit auf dem Parkplatz. Ein 22-Jähriger wurde niedergestochen und schwer verletzt.

Mehrere Tatverdächtige flüchteten laut Polizei zu Fuß. Trotz groß angelegter Fahndung fand die Polizei sie nicht. Wie viele Menschen an dem Streit und den Messerstichen beteiligt waren, wird einem Polizeisprecher zufolge noch ermittelt. Ob das Opfer in Lebensgefahr schwebt, konnte der Sprecher am Mittwoch nicht sagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Messerangriffe im Raum Stuttgart

Erst vor wenigen Tagen soll auch in der Stuttgarter Innenstadt ein Mann einen anderen mit einem Messer schwer verletzt haben.

Kurz nach Weihnachten hatte das baden-württembergische Innenministerium mitgeteilt: Die Zahl der Straftaten, bei denen in Baden-Württemberg ein Mensch in der Öffentlichkeit mit einem Messer bedroht, verletzt oder gar getötet wurde, dürfte zugenommen haben. Es sei mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr 2024 mit Anstiegen bei Fällen, Tatverdächtigen und Opfern zu rechnen.