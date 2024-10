Meine Frage an euch: Gehört Ihr zur "Boxauto-Fraktion" oder eher zum "Team Autoscooter"? Ich bin gespannt!

Als Kind war ich natürlich auch immer wieder auf Rummelplätzen. Und besonders Spaß hat mir dort das "Boxauto-Fahren" gemacht - so nannten das jedenfalls damals meine Freunde und ich. Erst später, als Erwachsener, habe ich gemerkt, dass so ein Fahrgeschäft anderswo in Deutschland "Autoscooter" heißt - für mich heute ehrlich gesagt immer noch ein bisschen ungewohnt.... Daher meine Frage an euch: Gehört Ihr zur "Boxauto-Fraktion" oder eher zum "Team Autoscooter"? Ich bin gespannt!