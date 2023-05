Die Videoüberwachung in der Stuttgarter Innenstadt wird nach der Testphase fortgesetzt. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Laut Stadtverwaltung hat sich die Beobachtung bewährt.

Der Stuttgarter Gemeinderat hat am Donnerstag (11.5.) der Verlängerung der Videoüberwachung in der Stuttgarter Innenstadt zugestimmt. Das teilte die Stadt Stuttgart mit. Demnach wird die Überwachung nach der im Sommer 2022 begonnen Testphase weiter eingesetzt. Sie soll die Sicherheit in der Innenstadt verbessern.

Ordnungsbürgermeister: Kameras sind taugliches Mittel

Hintergrund der Entscheidung ist laut Stadtverwaltung eine Erfahrungsanalyse und Lageeinschätzung der Polizei. Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) erklärte, die Kameras gäben der Polizei "ein taugliches Mittel an die Hand". Mit ihrer Hilfe könne die Polizei in vielen Fällen frühzeitig einschreiten, um Schlimmeres zu verhindern.

Auch rund um den Stuttgarter Schlossplatz wurden etliche Videokameras installiert. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Die Videobeobachtung findet an zentralen Orten in der Innenstadt von Stuttgart statt, in der sich die Kriminalität häuft. Inzwischen sind nach Verwaltungsangaben insgesamt 30 Kameras an acht Standorten installiert. Alle Videoaufnahmen würden nach 72 Stunden gelöscht, soweit sie nicht im Einzelfall als polizeilich relevante Beweismittel benötigt würden.

Stuttgarter "Krawallnacht" 2020 gab Anlass für Überwachung

Ausgangspunkt für die Videobeobachtung war die sogenannte Krawallnacht im Juni 2020. Die Aufnahmen werden live auf die Bildschirme im Polizeipräsidium übertragen. Dadurch soll die Polizei schon bei der Entwicklung einer problematischen Lage schneller handeln können.