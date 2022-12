Messerverbotszone Stuttgart: Gemeinderat soll entscheiden

Der Stuttgarter Gemeinderat soll am Donnerstag entscheiden, ob in der Innenstadt eine Messerverbotszone eingerichtet wird. Was bedeutet das und wo genau soll sie gelten?

Vertreter der Stadt Stuttgart haben am Montagabend Kommunalpolitiker über die Folgen einer möglichen Waffenverbotszone in der Innenstadt informiert, über die der Gemeinderat am kommenden Donnerstag abstimmen will. Vorher wird das Thema am Mittwoch im Verwaltungsausschuss behandelt.

Sollte eine waffenfreie Zone beschlossen werden, hätte die Polizei keine zusätzliche Rechtsgrundlage, um Menschen in der City ohne besonderen Anlass speziell auf Waffen zu kontrollieren. Das berichtete Stefan Praegert vom Amt für öffentliche Ordnung im Bezirksbeirat Mitte.

Polizei kann nicht speziell nach Waffen suchen

Das bedeutet, dass Messer und andere Waffen wohl nur entdeckt werden können, wenn Menschen aus anderen Gründen kontrolliert werden. Als Leiter der Abteilung Allgemeine Sicherheits‐ und Ordnungsangelegenheiten erklärte Praegert, die Behörden dürften im Fall eines Verbots die Waffen einziehen, die bei Kontrollen entdeckt würden. Denkbar sei außerdem ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Waffenverbotszone.

Hier soll ein Messerverbot in der Stuttgarter City gelten

Die waffenfreie Zone würde nach dem Beschluss des Gemeinderats in den Nächten am Wochenende gelten, erläuterte Praegert weiter. Verboten wären Waffen dann in der Innenstadt in den Bereichen Neue Vorstadt, Kleiner Schlossplatz, Schlossplatz, Oberer Schlossgarten, Universität im Stadtgarten, Stuttgarter Hauptbahnhof und der Verkehrsbauwerke S- sowie der Stadtbahn. Im vergangenen Juli hatte das Land ermöglicht, dass Städte und Gemeinden Waffenverbotszonen verhängen können.

248 Vorfälle mit Messern in der Innenstadt in einem Jahr

Im Zeitraum von März 2021 bis März 2022 weist die Kriminalstatistik in Stuttgart 1048 Fälle auf, in denen Messer eine Rolle spielten. Ein Viertel davon, nämlich 248 Fälle ereigneten sich in der Innenstadt. Für Stefan Praegert ist diese Zahl eine weitere Begründung für die Einführung einer waffenfreien Zone.

Klar gestellt wurde im Bezirksbeirat aber auch, dass es weiterhin nur anlassbezogene Personenkontrollen geben wird, die Polizei also nicht gezielt nach Waffen suchen wird. Die Maßnahme soll wissenschaftlich begleitet und nach zwei Jahren evaluiert werden. Die Hoffnung ist, dass dann Fälle wie der des 18-Jährigen, der am Wochenende in Stuttgart in einem Club durch eine Messerattacke schwer verletzt wurde, verhindert werden können.