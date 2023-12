Haben Sie dieses Mädchen gesehen? Seit mehr als zwei Wochen wird Acelya vermisst. Morgens wollte sie noch zur Schule nach Böblingen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Die 17-jährige Acelya K. aus Gäufelden-Öschelbronn (Kreis Böblingen) gilt seit dem 22. November 2023 als vermisst. Die Kriminalpolizei ermittelt und hat seitdem Orte, an denen sich Acelya möglicherweise aufhalten könnte, überprüft und bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche.

Eltern dachten, sie sei in der Schule. Dort ist sie krankgeschrieben.

Das Mädchen hatte morgens kurz vor 6 Uhr am 22. November das Haus verlassen. Nach Angaben ihrer Familie wollte sie wie üblich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule nach Böblingen. Dort galt sie aber bereits seit einigen Tagen als krankgeschrieben und tauchte auch an diesem Tag nicht auf. Zum letzten Mal meldete sie sich am selben Tag bei ihrer Mutter per Messanger. Danach kam sie nicht mehr nach Hause.

So sieht die vermisste Acelya aus

Von der Polizei wird die 17-Jährige als ca. 1,80 Meter groß beschrieben. Sie hat lange, dunkelbraune Haare, die zuletzt rötlich beziehungsweise kupferfarben gefärbt waren. An dem Tag hatte sie eine schwarze Stoffhose mit Rissen, im sogenannter Destroyed Look an. Außerdem trug sie einen wadenlagen beigen Mantel, weiße Sportschuhen der Marke Nike und hatte eine weiß-blaue Stoffumhängetasche dabei.

Mehr Bilder und Telefonnummern für Hinweise gibt es hier, auf der Vermisstenseite der Polizei.