Mitte November ist ein 43-jähriger Mann mit Stichverletzungen vor einem Wohngebäude in Göppingen gefunden worden. Jetzt wurde Haftbefehl gegen einen 33-Jährigen erlassen.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 43 Jahre alten Mannes in Göppingen ist Haftbefehl gegen einen 33 Jahre alten Verdächtigen erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft hat dem Antrag auf Untersuchungshaft bei dem Verdächtigen zugestimmt. Er soll laut Polizei vor gut zwei Wochen den 43-jährigen Mann getötet haben.

Am 11. November 2024 ist ein 43-jähriger Mann mit schweren Stichverletzungen blutend vor einem Haus in Göppingen gefunden worden. Er verstarb laut Polizei noch vor Ort. Kurz darauf nahmen die Ermittler einen 33-jährigen Tatverdächtigen fest. Er soll sich mit dem Opfer gestritten und anschließend auf ihn eingestochen haben. In welcher Beziehung die Männer zueinander stehen, war zunächst unklar.

Polizei geht von Streit als Motiv aus

Seitdem sitzt der 33-Jährige in Haft, denn gegen ihn bestand bereits zuvor ein Haftbefehl. Nun ist klar, dass er auch wegen der Untersuchungshaft zum Verdacht auf Totschlag weiterhin im Gefängnis bleiben wird. Auch eine Frau sei zunächst festgenommen worden, anschließend jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Bei ihr lagen die Voraussetzungen für einen Haftbefehl demnach nicht vor.