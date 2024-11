Ein 65-Jähriger Mann wurde am Montagmorgen in Esslingen in der Nähe des Mailleparks schwer verletzt aufgefunden und verstarb. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Passantin hat am frühen Montagmorgen einen schwer verletzten Mann in Esslingen aufgefunden. Der Mann verstarb. Laut Polizei hatte der 65-Jährige eine schwere Kopfverletzung und lag am Ende einer Unterführung in Richtung des Mailleparks. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen. Ursache der Verletzung noch unklar Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe sich der Verstorbene im Obdachlosenmilieu bewegt und sich auch immer wieder im Maillepark aufgehalten. Aktuell werde geprüft, ob sich der Mann seine Verletzung durch einen Sturz oder Sprung von der Straße auf den Fußgängerweg der Unterführung zugezogen haben könnte. Bisher könne jedoch auch ein Fremdverschulden nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich zu melden.