Zum siebten Mal hat die Deutsche Bahn die Tage der offenen Baustelle zum Bahnprojekt Stuttgart 21 veranstaltet. Laut Bahn wurde in diesem Jahr ein neuer Besucherrekord aufgestellt.

Insgesamt 90.000 Menschen sollen am langen Oster-Wochenende die S21-Baustelle besucht haben. Das sind rund 35.000 Interessierte mehr als im bisherigen Rekordjahr 2020. An Infoständen informierte die Bahn über den Baufortschritt und darüber, wie sich der Nah- und Regionalverkehr in den kommenden Jahren entwickeln soll.

Buntes Familienprogramm auf der Baustelle

Mit Kinderbaggern und einer Kinder-Oster-Rallye wurde auch ein Angebot für die jungen Besucherinnen und Besucher geschaffen. Die Bahn plant die Bauarbeiten, die bereits seit 2010 laufen, bis 2025 abzuschließen.