Stuttgarter Landgericht: Prozessbeginn wegen Schießerei in Esslingen

Vier junge Männer müssen sich am Freitag vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Sie sollen an einer Schießerei in Esslingen beteiligt gewesen sein.

Am Landgericht Stuttgart beginnt am Freitag der Prozess gegen vier junge Männer. Das Gericht will klären, ob sie an einer Schießerei in Esslingen beteiligt gewesen sind. Am Abend des 5. September 2022 soll es auf einem Platz vor einer Gaststätte in Esslingen-Mettingen zu einem Streit gekommen sein. Beteiligt waren offenbar Mitglieder zweier Gruppen.

Polizei fand mehrere Projektile

Bei der Auseinandersetzung seien Schüsse gefallen, verletzt wurde allerdings niemand. Die Polizei entdeckte aber später mehrere Projektile. Vier 21-Jährige stehen deshalb ab Freitag vor dem Landgericht Stuttgart. Ihnen wird wegen der Schüsse gemeinschaftlicher versuchter Totschlag vorgeworfen.