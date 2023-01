Geldtransportfirma aus Stuttgart erneut bestohlen

per Mail teilen

Eine Geldtransportfirma aus Stuttgart ist zwei Mal in kurzer Folge von eigenen Mitarbeitern bestohlen worden. Dieses Mal sollen 135.000 Euro erbeutet worden sein.

Nach Millionendiebstahl: Polizei geht Hinweisen nach

Eine Stuttgarter Geldtransportfirma ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate beraubt worden - erneut von einem eigenen Mitarbeiter. Wie die Polizei nun mitteilte, habe ein 27-Jähriger den Diebstahl in der Nacht zu Heiligabend begangen. Rund 135.000 Euro soll er dabei an sich genommen haben. Der Diebstahl fiel erst einige Tage später auf. Der Mitarbeiter hat sich inzwischen der Polzei gestellt.

Erster Diebstahl im Oktober - Täterin flüchtig

Die Geldstransportfirma war bereits Mitte Oktober von einer Mitarbeiterin bestohlen worden - um über eine Million Euro. Die Frau ist seitdem auf der Flucht. Wie eine Polizeisprecherin dem SWR sagte, gehe man aktuell nicht davon aus, dass beide Taten miteinander zusammenhängen. Allerdings gehe man inzwischen mehr als 150 Hinweisen aus dem In- und Ausland nach. Eine Spur führe auch auf den Balkan. Weitere Informationen zum Diebstahl seien derzeit nicht bekannt.

Mitarbeiter stellte sich selbst der Polizei

Bei dem zweiten Diebstahl vergangene Woche führten Ermittlungen die Beamten zu dem Mitarbeiter des Unternehmens. Er wurde in seiner Wohnung nicht angetroffen, stellte sich vergangenen Freitag aber selbst der Polizei. Der Haftrichter ordnete eine Meldeauflage an. Wo sich das gestohlene Geld befindet, sei aktuell noch unklar, so die Ermittler.