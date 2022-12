Diebstahl in Backnang: Golduhren bei Juwelier geklaut

Ein Dieb stiehlt in Backnang Golduhren im Wert von 15.000 Euro. Er wurde verscheucht. Der Schaden hätte viel höher ausfallen können. In derselben Straße gab es weitere Einbruchsversuche.

In der Nacht auf Mittwoch ist ein bisher unbekannter Mann in ein Juweliergeschäft in Backnang (Rems-Murr-Kreis) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahl er Golduhren im Wert von 15.000 Euro aus einer Vitrine. Der Dieb soll zuerst die Glastür eingeschlagen und dann die Vitrine aufgebrochen haben. Eine Fahndung der Polizei unter anderem mit einem Helikopter blieb erfolglos.

Dieb in Backnang offenbar durch Zeugen verjagt

Laut Polizei wurde der Dieb verscheucht. Hätte er sich weiter unbemerkt in dem Laden aufhalten können, wäre der Schaden wohl noch höher. Er müsse bemerkt haben, dass ein Zeuge ihn von der Straße aus beobachtete und geflüchtet sein. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20-Jährigen, 1,80 Meter-großen Mann handeln. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht nach Zeugen.

Einbruch bei Juweliergeschäft in Schwäbisch Hall

Offenbar war der 20-Jährige in der Nacht auf Mittwoch allein unterwegs. In derselben Straße, in der auch der Juwelier liegt, fanden die Polizeibeamten Einbruchspuren an einer Bäckerei und einem Café. Bei diesen Einbruchsversuchen sollen mindestens zwei Personen involviert gewesen sein. Außerdem wurde in derselben Nacht bei einem Juwelier in Schwäbisch Hall eingebrochen. Ob es zwischen den Einbrüchen einen Zusammenhang gibt, wird nun von der Polizei untersucht.