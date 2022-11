60 Roller und E-Scooter im Raum Ludwigsburg gestohlen

per Mail teilen

Jugendliche und Kinder sollen in Ludwigsburg un Umgebung mehr als 60 Motorroller und E-Scooter entwendet haben. Die Polizei hat Verdächtige ermittelt und vermutet noch mehr Delikte.

Von mindestens rund 60 Roller- und E-Scooter-Diebstählen weiß die Polizei, die sich in den vergangenen Monaten im Raum Ludwigsburg ereignet haben. Die Ermittler machen eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen für die Taten verantwortlich.

Die gestohlenen Fahrzeuge wurden laut Polizei teilweise später wiedergefunden. Mutmaßlich seien sie so lange gefahren worden, bis der Tank oder die Batterie leer war, und anschließend zurückgelassen. Zum Teil seien die Roller durch Stürze oder mutwillige Sachbeschädigung stark beschädigt.

Roller-Diebe zwischen 13 und 16 Jahren alt?

Die Polizei geht davon aus, dass eine lockere Gruppierung von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung hinter dem größten Teil der Diebstähle steckt. Zwölf Kinder und Jugendliche aus Ludwigsburg, Marbach am Neckar und Bietigheim-Bissingen seien als tatverdächtig ausgemacht worden. Alle seien bereits polizeibekannt, männlich und zwischen 13 und 16 Jahren alt. Vermutlich gebe es aber noch weitere Täter. Neben den Jugendlichen wurden noch zwei Einzeltäter ermittelt, die nichts mit der Gruppe zu tun hätten.

E-Scooter-Diebstahl im Raum Ludwigsburg: weitere Geschädigte gesucht

Der Polizei sind rund 60 Diebstähle bekannt, hauptsächlich in Ludwigsburg, teilweise aber auch in Marbach am Neckar und Kornwestheim. Der Sachschaden liegt den Angaben zufolge im fünfstelligen Bereich. Möglicherweise seien aber auch gar nicht alle Fälle bei der Polizei angezeigt worden. Die Ermittler bitten mutmaßlich weitere Geschädigte, sich zu melden.