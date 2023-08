Unerträgliche Temperaturen. Die Hitze kann sogar richtig gefährlich werden. Vor allem für ältere Menschen und die, die obdachlos sind. Pflegeheime ergreifen Maßnahmen, in Stuttgart gibt es eine "Abkühlstation".

Jährlich sterben laut dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium rund 1.500 Menschen im Land aufgrund der Hitze. Vor allem ältere Menschen haben zu kämpfen. Sie sollten sehr viel trinken. Aber auch ansonsten werden Maßnahmen in Pflegeheimen ergriffen.

Im Pflegeheim "Haus am Aspacher Tor" in Backnang (Rems-Murr-Kreis) findet die 96 Jahre alte Erika die Hitze noch erträglich, aber "andere müssen da zum Teil ordentlich schwitzen", meint sie. Diese Mitbewohnerinnen und Mitbewohner im Heim seien aber meistens auch an Diabetes erkrankt.

Backnang: Pflegeheim schult Mitarbeitende wegen Hitze

Pflegedienst-Leiter Andreas Heim bestätigt, dass ältere Menschen besonders hitzegefährdet seien. Zum einen, weil der Körper generell nicht mehr so fit sei und eben viele chronische Krankheiten habe. Aber zum anderen, weil die Geschmacksnerven im Mund absterben und nicht mehr nachwachsen - so würden Seniorinnen und Senioren weniger Durst verspüren. "Dann trocknet man eher aus", sagt Heim.

"Die Geschmacksnerven sterben bei älteren Menschen ab und wachsen nicht mehr nach. Das heißt, sie verspüren weniger Durst. Da besteht die Gefahr, dass man austrocknet."

Von der Regel, jeder solle am Tag drei Liter trinken, hält Heim nichts. Die Bedürfnisse seien unterschiedlich. Im "Haus am Aspacher Tor" werden die Bewohnerinnen und Bewohner daher in ihrem Verhalten beobachtet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Umgang mit Hitze geschult und legen im Sommer ein besonderes Augenmerk aufs Trinken und andere Maßnahmen. Auch bauliche Maßnahmen, um die Hitze zu lindern, seien in Backnang vorgenommen worden. Und jeden Morgen werde in der Früh ordentlich gelüftet. Es brauche gar nicht so viel, um mit den Temperaturen besser umgehen zu können, meint die Heimleitung.

Hitze in der Stadt: Abkühlstation Stuttgart

Die Temperaturen erträglich machen, will auch ein anderes Angebot in Stuttgart: die sogenannte "Abkühlstation" der Evangelischen Gesellschaft (eva) richtet sich vor allem an Obdachlose. Hier gibt es neben kühlen Räumen beispielsweise kostenlose Getränke, Essen und Wechselkleidung. "Ich komme hier vor allem mittags hin, um etwas Abkühlung zu finden", erzählte ein Rentner dem SWR. "Ich wohne im Dachgeschoss. Die Hitze macht mich fertig und Ventilatoren helfen kaum." Deshalb wollen die Betreiber der Station einen Rückzugsort zum Abkühlen bieten. Im Winter brauche es Wärmestuben, jetzt im Sommer Schutz vor der Hitze.

"Wenn die Städte sich im Sommer so stark aufheizen, brauchen die Menschen ebenso wie im Winter einen Schutz. Unsere Wärmestube ist im Sommer ein Rückzugsraum zum abkühlen."

"Ich bin das zweite Mal jetzt hier", erzählte ein Obdachloser. "Früher war ich im Café 72, da wusste ich noch nicht, dass es das hier gibt." Vor allem die Getränkeauswahl sei für ihn ein Segen. "Im Wasser ist immer ein Aroma - zum Beispiel Zitronen oder Menthol, im Sommer ist das einfach unglaublich erfrischend."

In der "Abkühlstation" der Evangelischen Gesellschaft (eva) sind alle willkommen, die eine Auszeit von der Stuttgarter Hitze brauchen. SWR

Hier gibt es in Stuttgart unter anderem kostenfrei Wasser