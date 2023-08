Anhaltend hohe Temperaturen in Baden-Württemberg sorgen für eine starke Hitzebelastung. Diese sei insbesondere für alte Menschen gefährlich, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Zum Wochenstart hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnungen vor extremer Hitze für Teile Baden-Württembergs ausgesprochen. Die Temperaturen erreichen Spitzenwerte von bis zu 35 Grad. Betroffen sind demnach Gebiete im Süden und Westen des Landes. Unter anderem in den Regionen um Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Heilbronn und in der Landeshauptstadt Stuttgart warnt der Wetterdienst vor extremer Hitze.

"Am Montag wird bis zu einer Höhe von 400 Metern eine extreme Wärmebelastung erwartet", so der Deutsche Wetterdienst. Auch in höheren Lagen von bis zu 800 Metern ist demnach noch bis in die Abendstunden mit einer hohen Wärmebelastung zu rechnen.

Welche Hitze- und Wetterwarnungen aktuell für Ihre Region gelten, können Sie hier auf einer Karte sehen:

Experten warnen vor Gesundheitsgefahr

Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, erklären die Fachleute. Insbesondere für alte und pflegebedürftige Menschen seien die extrem hohen Temperaturen eine Gefahr.

Sie raten, einen Aufenthalt in der Hitze nach Möglichkeit zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten. Wer ins Freie muss, sollte es möglichst vermeiden, in der prallen Sonne zu stehen und an Sonnencreme sowie an eine Kopfbedeckung denken. Am heißesten sei es zwischen 14 und 17 Uhr.

Hitzewarnungen für Baden-Württemberg

Auch für den Rest von Baden-Württemberg gelten bis einschließlich Dienstag amtliche Hitzewarnungen. Insbesondere in dicht bebauten Gebieten sei mit zusätzlicher Belastung aufgrund von verringerter nächtlicher Abkühlung zu rechnen.

Trocken und heiß soll das Wetter laut Vorhersage auch am Dienstag bleiben. Es werden Temperaturen von 29 bis zu 34 Grad erwartet. Am Mittwoch kann es dann im Bergland zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Dennoch werden Höchstwerte von 34 Grad vorausgesagt. Ab Donnerstag wird es regnerischer: Vielerorts werden Schauer und unwetterartige Gewitter bei Temperaturen zwischen 27 und 33 Grad erwartet.

Wie wirkt sich die Hitze auf körperliche Arbeit in der prallen Sonne aus? Und was machen die Menschen in ihrer Freizeit, um sich abzukühlen? Ein Besuch bei Straßenarbeitern und im Freibad:

Behörden verbieten Wasserentnahme

Die anhaltend heißen Temperaturen sorgen auch für sinkende Pegel in Gewässern. Bereits am Samstag haben einige Behörden im Land darauf mit Wasserentnahmeverboten reagiert.