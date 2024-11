Nichts für Langschläfer: An ausgewählten Samstagen öffnet der Fernsehturm Stuttgart schon eine Stunde vor Sonnenaufgang. Unvergessliche Momente und besondere Ausblicke garantiert.

Noch bis Mitte Februar gibt es am Fernsehturm Stuttgart die Aktion "Fernsehturm für Frühaufsteher". Der Turm öffnet dann eine Stunde vor Sonnenaufgang seine Tore. Besucherinnen und Besucher mit Frühaufsteher-Ticket dürfen aus knapp 150 Metern Höhe den Sonnenaufgang erleben. Das Ticket gibt es mit oder ohne Frühstück.

Bei jedem Wetter ein Erlebnis

Alle Frühaufsteher dürfen eine Stunde vor offiziellem Sonnenaufgang mit dem Aufzug in knapp 150 Meter Höhe fahren - und das unabhängig vom Wetter. "Der Übergang vom Dunklen ins Helle ist das Tolle - viele wissen gar nicht wie schön es hier im Dunkeln ist", so Techniker Matthias Buck. Er arbeitet seit über 30 Jahren am Fernsehturm Stuttgart, für ihn hat der Sonnenaufgang am Fernsehturm Stuttgart bei allen Wetterbedingungen etwas. Besonders schön ist es laut Matthias Buck bei Inversionswetterlage. "Da machen es die 150 Meter Höhe des Turms aus und man ist über den Wolken", so der Techniker.

Eigentlich bin ich nicht so der frühe Vogel, aber es ist einfach toll und ansteckend, wie begeistert die Leute sind. Es ist jedes mal wieder besonders.

Frühaufsteher kommen auf ihr Kosten

Je nach Jahreszeit sind die meisten Besucherinnen und Besucher um die frühe Uhrzeit dick eingepackt, wenn es auf die Aussichtsplattform geht. Ausgestattet mit Mütze, Handschuhen und Schal erleben die Frühaufsteher über den Dächern der Stadt das erste Licht der Sonne. "Der Blick und die Farben sind einmalig", so eine Besucherin, die mit ihrer Familie aus Degerloch gekommen ist. "Wir sind oft im Urlaub zusammen zum Sonnenaufgang, dann haben wir gesagt: jetzt muss das auch mal direkt daheim sein, dass wir zum Sonnenaufgang gehen", erzählt sie weiter.

Für alle Frühaufsteher gibt es im Panoramacafé am Fernsehturm Stuttgart ein reichhalteiges Frühstücksbuffet. SWR

Frühstück in knapp 150 Metern Höhe

Die Frühaufsteher-Aktion am Fernsehturm ist nicht nur fürs Auge, sondern kann mit entsprechendem Ticket auch für den Gaumen ein besonderes Erlebnis sein. Denn pro Event gibt es rund 100 Tickets samt Frühstück im Panoramacafé. Mit frischen Brötchen, Kaffee oder Tee, knackigem Obst und einem Glas Sekt bietet die Aktion den Besucherinnen und Besuchern einen besonderen Samstagmorgen. "Das hat was von Candle-Light-Dinner am Morgen", so eine begeisterte Besucherin, die von ihrem Mann mit der Aktion überrascht wurde.

Der Sonnenaufgang von hier oben ist ein magischer Moment.

Das Erlebnis beginnt bereits auf dem Parkplatz des Fernsehturms in Stuttgart. Eine Stunde vor Sonnenaufgang erstrahlt der Turm in besonderem Licht - alles drumherum ist dunkel. SWR

Weitere Termine bis Mitte Februar

Aufgrund des großen Zuspruchs im Vorjahr wurde in dieser Saison die Anzahl der Termine deutlich erhöht, heißt es in einer Pressemittelung der SWR Media Services GmbH. Weitere Termine sind unter anderem am 7. und 21. Dezember, am 4. und 18. Januar 2025 und am 1., 8. und 15. Februar 2025.