Früheres Feuerwerk: Göppingen-Bartenbach feiert Silvester am 30.12.

Wer am 31. Dezember keine Zeit hat, kann in Göppingen-Bartenbach beim Musikfeuerwerk vorfeiern. Die Veranstalter sprechen vom weltweit frühesten Silvester-Feuerwerk.

In Göppingen-Bartenbach ticken die Uhren jedes Jahr um Silvester anders als an anderen Orten auf der Welt. Das Feuerwerk findet dort seit einigen Jahren bereits am 30. Dezember statt. Zwischen 3.000 und 5.000 Menschen werden in diesem Jahr zum Feuerwerk in Bartenbach erwartet - und damit mehr Menschen, als in dem Göppinger Stadtteil wohnen.

Göppingen: Aus einer spontanen Idee wurde ein großes Feuerwerk

Bei einem Bier hatten ein Bartenbacher Gastwirt und ein befreundeter Pyrotechniker die Idee für das Event. Zur ersten vorgezogenen Feier im Jahr 2011 kamen zwischen 100 und 150 Menschen. Mit dem größeren Publikum wurde auch das Feuerwerk immer größer.

Inzwischen ist ein großes Musikfeuerwerk entstanden, das auf dem Veranstaltungsgelände aus der Nähe, aber auch von benachbarten Hügeln aus bestaunt werden kann. Das große Fest führe dazu, dass es an Silvester im Stadtteil relativ ruhig bleibt, berichtet der Organisator Moritz Fränkel im Gespräch mit dem SWR.

Es gibt viele, die am nächsten Tag gar nicht mehr so groß Silvester feiern. Am nächsten Tag ist es in Bartenbach tatsächlich sehr still.

Die Silvesterparty für Rettungskräfte und Helfer

Unter den Besucherinnen und Besuchern des Bartenbacher Feuerwerks sind laut Veranstalter auch viele Menschen, die am tatsächlichen Silvesterabend arbeiten müssen. Es sei eine super Silvester-Alternative und ein Ausgleich für viele Leute, die eben nicht die Möglichkeit hätten, an Silvester zu feiern, so Organisator Fränkel.

Ich habe mich letztes Jahr mit einigen Menschen unterhalten, die an Silvester arbeiten. Sie kommen mit ihren Familien und Freunden, trinken einen Glühwein und haben das, was viele an Silvester haben.

Rahmenprogramm unter anderem auch für Kinder

Das große Bartenbacher Feuerwerk startet am 30. Dezember zwischen 21 und 22 Uhr. Laut Veranstalter knallt es somit im kleinen Bartenbach weltweit als erstes. Neben dem Feuerwerk treten eine Partyband und ein DJ auf.

Schon vor dem großen Feuerwerk finden früher am Abend eine Feuershow für Kinder und ein Animationsprogramm für sie statt. Der Einlass beginnt bereits um 16:30 Uhr. Für Besucherinnen und Besucher ist ein kostenloser Shuttlebus vom Parkplatz der EWS-Arena eingerichtet.