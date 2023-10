Schüsse in Ostfildern-Nellingen: Anwohner rufen Polizei

per Mail teilen

Anwohnerinnen und Anwohner riefen nachts die Polizei. Sie hatten mehrere Schüsse gehört. Offenbar wurden diese jedoch nur von einer Schreckschusswaffe abgegeben.

In der Nacht auf Sonntag haben mehrere Anwohnerinnen und Anwohner in Ostfildern-Nellingen die Polizei verständigt. In der Hindenburgstraße fielen offenbar mehrere Schüsse. Laut Augenzeugen seien diese von einem weißen Fahrzeug aus auf der Straße abgegeben worden.

Polizei rückt mit mehreren Streifen an

Da in den vergangenen Monaten häufiger Schüsse in der Region Stuttgart fielen, rückte die Polizei sofort mit mehreren Beamten und Schutzausrüstung an. Vor Ort konnten die Polizisten und Polizistinnen jedoch nur Patronen für eine Schreckschusswaffe finden.

Offenbar handelte es sich bei den Schüssen also nicht um scharfe Munition. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Fahndung nach weißem Auto erfolglos

Die Polizei leitete zwar schnellstmöglich eine großräumige Fahndung nach dem weißen Fahrzeug, das Augenzeugen beschrieben ein - jedoch erfolglos. Ob es bei den Schüssen, die nun in Ostfildern abgegeben wurden, einen Zusammenhang zur Schuss-Serie in der Region Stuttgart gibt, beantwortete ein Sprecher der Polizei auf SWR-Anfrage nicht. "Dazu können wir im Moment absolut keine Einschätzung treffen", so der Sprecher.