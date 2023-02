per Mail teilen

Viele Fahrgäste im Rems-Murr-Kreis sind nach Ansicht von Landrat Sigel durch Baustellen oder Verspätungen bei der S-Bahn Stuttgart äußerst genervt - so könne es nicht weitergehen.

Der Rems-Murr-Kreis fordert, dass seine Einwohnerinnen und Einwohner eine zuverlässigere ÖPNV-Anbindung nach Stuttgart bekommen. Landrat Richard Sigel (parteilos) spricht in einem Schreiben an die Deutsche Bahn und den Verband Region Stuttgart von "verständlichem Frust" unter Menschen in seinem Kreis. Gründe seien Baustellen, technische Probleme und Verspätungen. Nun komme hinzu, dass die Linie S3 mit ihren zahlreichen Stationen im Rems-Murr-Kreis voraussichtlich bis Mai nur noch im Halbstundentakt verkehre.

"Die neueste Hiobsbotschaft zur S3 droht, das Fass zum Überlaufen zu bringen."

Deutsche Bahn: Neue S-Bahn-Züge passen nicht zu alten

Die Bahn hatte Anfang des Monats als Grund für diese niedrigere Taktung auf der Linie S3 technische Probleme genannt: Es gebe Schwierigkeiten, neue Züge des französischen Herstellers Alstom mit alten Zügen zu koppeln.

"Bis auf Weiteres können auf einer Linie nur Züge derselben Baureihe eingesetzt werden."

Der Landrat des Rems-Murr-Kreis kritisiert, dass viele S-Bahnen in der Region Stuttgart derzeit nicht zuverlässig fahren würden. SWR Philipp Pfäfflin

Allerdings reicht die Zahl der vorhandenen Züge nicht aus, um einen kompletten Fahrplan zu erfüllen. Grund dafür ist den Angaben zufolge, dass sich einige von ihnen bei der Reparatur befinden. Deshalb sei derzeit auf der Linie S3 nur ein Betrieb im Halbstundentakt möglich. Zuletzt hatten defekte Weichen den S-Bahn-Verkehr massiv beeinträchtigt. Kommende Woche will sich der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart mit der Situation befassen.