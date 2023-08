Mehrkosten von S21: Bahn will Beteiligung der Projektpartner bis 11,8 Milliarden Euro

Die Bahn fordert, dass sich die Projektpartner bei Stuttgart 21 an möglichen Kosten von bis zu 11,8 Milliarden Euro beteiligen. Das erklärte sie vor dem Verwaltungsgericht.

Im Prozess um die Mehrkosten des Bahnprojekts Stuttgart 21 hat die Deutsche Bahn jetzt genauer erläutert, was sie mit ihrer Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erreichen will. So sollen sich die Projektpartner Land, Stadt, Region und Flughafen an möglichen Kosten von bis zu 11,8 Milliarden Euro beteiligen. Das sagten Vertreter der Bahn am Dienstag, dem zweiten Prozesstag vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Dieses verhandelt aktuell, ob überhaupt und wenn ja, in welchem Umfang die Projektpartner die Kostenexplosion bei dem Bahn-Großprojekt mittragen müssen.

Jahrelanger Streit um Sprechklausel im Finanzierungsvertrag

Mit über 9 Milliarden Euro sind aktuell die Kosten von Stuttgart 21 bereits doppelt so hoch wie geplant. Die Bahn will nun mit den 11,8 Milliarden Euro einen Risikopuffer einrichten, sollten die Kosten abermals steigen. Für den Umgang mit möglichen Kostensteigerungen wurde im Finanzierungsvertrag für Stuttgart 21 eine sogenannte Sprechklausel verankert. Darin heißt es: "Im Falle weiterer Kostensteigerungen nehmen die EIU (Eisenbahninfrastrukturunternehmen) und das Land Gespräche auf."

Frage nach gemeinsamer Finanzierungsverantwortung

Bereits seit mehreren Jahren streiten nun die Beteiligten an Stuttgart 21, ob daraus eine gemeinsame Finanzierungsverantwortung herzuleiten ist. Die Bahn findet, dass das der Fall ist. Die Projektpartner sind hingegen der Ansicht, dass die Bahn und mit ihr der Bund als Eigner die Mehrkosten alleine schultern müssen. Im Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2009 ist nur die Verteilung von Kosten bis zu einer Höhe von gut 4,5 Milliarden Euro eindeutig geregelt.