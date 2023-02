Mit Humptata und Täteräää: Empfang der Narren im Rathaus Stuttgart

Pünktlich um 11.11 Uhr am Rosenmontag haben auch in Stuttgart die Narren das Rathaus erobert. Oberbürgermeister Frank Nopper hat die Karnevalsgesellschaften im Rathaus empfangen.

Stuttgart ist zwar nicht grade eine Hochburg des Karnevals, aber auch in der Landeshauptstadt haben seit 11.11 Uhr die Narren das Sagen. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) empfing die Karnevalsgesellschaften, das Stuttgarter Prinzenpaar und das Fest-Komitee Stuttgarter Karneval im Rathaus. Dabei outete er sich gegenüber dem SWR als großer Anhänger von Karneval, Fasnet oder Fasching.

Mit viel Musik zogen die Narren ins Stuttgarter Rathaus. Mitten drin: das Stuttgarter Prinzenpaars Melanie und Hannes I. Als Gastgeschenke brachten die elf Karnevalsvereine ihre Jahresorden für den Stuttgart OB mit. Frank Nopper zeigte sich begeistert: "Ich bin stolz und glücklich darüber."

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper hält die Ansprache beim Narrenempfang im Rathaus. SWR Foto: Sissy Hertneck

Nopper zeigte sich erfreut, dass er die Verantwortung als Oberbürgermeister für ein paar Stunden an die Narren abgeben konnte. Anschließend stand munteres Geplauder bei Gaisburger Marsch und spritzigen Getränken auf dem Programm. Am Dienstag steht der Höhepunkt der fünften Jahreszeit in Stuttgart an: der großen Narren-Umzug durch Stuttgart. Auch OB Nopper will beim Umzug mitfahren.