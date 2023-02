Insgesamt sieben Wochen dreht sich für das Stuttgarter Stadtprinzenpaar und seine Familie alles um Karneval. Die Gesellschaft Möbelwagen ist sehr zufrieden mit ihrem Prinzenpaar.

Sieben Wochen lang sind Melanie und Hannes Staffler das närrische Prinzenpaar in Stuttgart. Zusammen mit ihren drei Kindern absolvieren sie bis einschließlich Faschingsdienstag bis zu 30 Termine, Sitzungen und Umzüge.

Prinz Hannes I. zu Stutengarten und Prinzessin Melanie I.

Prinz Hannes I. zu Stutengarten hat außerhalb der Faschingssaison die Schauspielerei zu seinem Beruf gemacht. Der 41-Jährige tritt unter anderem im Musical "We will rock you" in Stuttgart und mit Bands auf. Der gebürtige Südtiroler und seine Frau Melanie haben sich im Stage Theater in Stuttgart-Möhringen kennengelernt. Zusammen mit ihren drei Kindern Chiara, Fabiana und Aaron erleben sie in diesen Wochen eine ganz besondere Zeit. Neben Schule und normalem Familienalltag stehen für die Stuttgarter Karnevalsfamilie viele närrische Termine an.

"Das ist schon eine sehr große Ehre, mal der Stuttgarter Stadtprinz sein zu dürfen, das ist so eine once-in-a-lifetime-Erfahrung."

Prinzenpaar hat viele Verpflichtungen

Seit 1901 stellt die Karnevalsgesellschaft Möbelwagen den Stuttgarter Stadtprinzen. 1949 wurde die erste Prinzessin gekürt und es wurde daraus das Stuttgarter Stadtprinzenpaar. Das Paar besucht zahlreiche Veranstaltungen, Umzüge und Empfänge. Laut der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen sind Prinzessin Melanie und Prinz Hannes die geborenen Repräsentanten des Stuttgarter Karnevals.

"Sie sind absolut authentisch in dieser Rolle. Und es ist einfach eine schöne, große Familie, die wir so noch nie hatten."

Thomas Klingenberg, Präsident Karnevalsgesellschaft Möbelwagen, ist ein Fan des Stuttgarter Prinzenpaars. SWR

Die wichtigsten Karnevalsveranstaltungen in Stuttgart

Prinzessin Melanie I. und Prinz Hannes I. zu Stutengarten feiern mit dem Narrenvolk am Samstag, 18. Februar, in der Sängerhalle in Untertürkheim die große Karnevalsshow unter dem Motto "die etwas andere Prunksitzung". Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet zum Abschluss am Faschingsdienstag, 21. Februar, der große Umzug ab 14 Uhr durch die Stuttgarter Innenstadt statt.