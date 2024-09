In einer Arbeiterunterkunft in Wernau haben sich zwei Männer gestritten - am Ende musste einer schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Tatwaffe war wohl ein Messer.

In Wernau (Kreis Esslingen) hat am frühen Dienstagmorgen ein Bewohner einer Arbeiterunterkunft einen anderen Bewohner niedergestochen. Laut Polizei waren die beiden 49 und 41 Jahre alten Männer betrunken und hatten sich gestritten. Zuerst soll der Jüngere den Älteren geschlagen haben, woraufhin der Ältere dann mehrmals mit einem Messer auf den 41-Jährigen eingestochen haben soll. Mutmaßlicher Täter der Polizei bereits bekannt Der mutmaßliche Täter konnte flüchten, bevor die Polizei an der Unterkunft eintraf. Im Rahmen der Fahndung sei er dann aber am Bahnhof in Wernau widerstandslos festgenommen worden, so die Polizei. Der Mann sei auch schon in anderer Sache polizeibekannt: Gegen ihn liegt demnach ein Vollstreckungshaftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Der 49-Jährige kam ins Gefängnis.