Die Polizei hat in Kirchheim/Teck einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann am Freitag eine brennbare Flüssigkeit in einer Firma entzündet.

Mit einer Flasche Nitro-Verdünnung soll ein 35-Jähriger am Freitagmittag in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) in einer Firma Feuer gelegt haben. Wie die Staatsanwaltschaft am Wochenende mitgeteilt hat, ist der Tatverdächtige Mitarbeiter in dem Unternehmen. Die brennbare Flüssigkeit soll er im Empfangsraum über den Tresen geschüttet und angezündet haben. Mitarbeiterin am Empfang blieb unverletzt Am Empfangstresen saß hinter einer Plexiglasscheibe eine Mitarbeiterin, sie blieb unverletzt. Ein Zeuge drängte den 35-Jährigen aus dem Raum, ein weiterer Zeuge löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Anschließend hielten beide Männer den Tatverdächtigen vor dem Gebäude fest, bis die Polizei kam. Einer von ihnen verletzte sich dabei leicht. Motiv der Tat ist noch unklar Die Polizei nahm den mutmaßlichen Brandstifter wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung vorläufig fest, ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Der 35-Jährige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.