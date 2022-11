Vom 17. bis 20. November finden in Stuttgart zeitgleich acht Messen statt. Premiere beim diesjährigen Messeherbst hat die Blasorchester-Messe BRAWO - mit einem Blasmonster.

Am Donnerstag beginnt in Stuttgart der Messeherbst 2022. Dabei können Besucherinnen und Besucher mit einer Eintrittskarte unterschiedliche Veranstaltungen wie die Heimtiermesse "Animal", die Einkaufs- und Erlebnismesse "Familie & Heim" und den Messe-Klassiker "Mineralien Fossilien Schmuck" besuchen.

Blasorchester-Messe "BRAWO"

Neu ist in diesem Jahr die Blasorchestermesse "BRAWO". Sie findet von Freitag bis Sonntag statt. Besucherinnen und Besucher können an Instrumentalworkshops und Wettbewerben teilnehmen. Es gibt kleine Auftritte und größere Konzerte. So spielt beispielsweise das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, die SWR Big Band und das Heeresmusikkorps Ulm. Neugierig dürfte auch ein sogenanntes Blasmonster machen. Der Messename "BRAWO" kommt von "Brass und Wind Orchestra" und von "Brass und Woodwind", steht also für Blech- und Holzblasinstrumente.

Energiespartipps bei "Familie & Heim"

Gleich am Donnerstag startet die Familienmesse "Familie & Heim". Sie bietet in diesem Jahr Tipps zum Energiesparen und spricht dabei vor allem Menschen an, die energiesparend renovieren oder bauen wollen. Auch die Kids sollen auf ihre Kosten kommen - im Kinderkino NaturVision gibt es nicht nur Filme zum Thema Wald. Die Kleinen können auch basteln oder sich auf dem Bewegungsparcours tummeln.

Heimtiermesse "Animal" mit Dogdance-EM

Bei der "Animal" dreht sich auch in diesem Messeherbst alles um das Thema Haustier - ob Zubehör, Futter oder Tierspielzeug. Es gibt nicht nur das Hunderennen um den Animal Cup, sondern auch die Europameisterschaft im Dogdance mit 80 startenden Hunden aus aller Welt - denn auch Hunde von außerhalb Europas sind laut Veranstalter willkommen.

Weitere Tiere, über deren Haltung bei der "Animal" informiert wird, sind Katzen, Reptilien, Vögel und sogar giftige Tiere. Die kleinen Besucher können dagegen Alpakas nicht nur durch flauschige Fell streicheln, sondern sie auch im Ring am Halfter führen. Oder sie schauen beim KaninHop-Turnier zu, dem Hindernislauf für Kaninchen.

"Eat & Style" und "Veggie & Frei von": Zwei Messen rund ums Essen

An gesundheitsbewußte Menschen richtet sich die "Veggie & Frei von"-Messe, die am Freitag beginnt. Nicht nur Vegetarierinnen und Vegetarier finden dort Informationen und Produkte, sondern auch Allergikerinnen und Allergiker. Und wem bei so vielen Messeangeboten der Magen knurrt, den lockt das nach eigenen Angaben größte deutsche Foodfestival "Eat & Style".

"Spielemesse" mit Spiel des Jahres - Edles bei "Mineralien Fossilien Schmuck"

Spielen ist nicht nur etwas für Kinder. Auch viele Erwachsenen spielen gerne. Zumal bei der "Spielemesse" die neuesten Brettspiele getestet werden können. Auch das Spiel des Jahres 2022 wird präsentiert.

Wer schöne Steine liebt, den zieht es sicher zur Messe "Mineralien Fossilien Schmuck". Dort kann man Schmuck selbst herstellen oder Fossilien und Mineralien von Fachleuten bestimmen lassen. Und bei der Messe "Kreativ" spricht der Name für sich: Es geht um kreatives Gestalten.