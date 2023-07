Während der Fahrt im Streifenwagen greift ein Mann bei Winnenden unvermittelt zwei Polizisten an. Es kommt zu einem Unfall, bei dem die beiden Beamten leicht verletzt werden.

Ein Mann, der in einem Streifenwagen saß, hat am späten Freitagabend mit einem Angriff auf die beiden Polizisten für einen Unfall gesorgt. Der 29-Jährige befand sich nach Angaben der Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation und sollte in das Zentrum für Psychiatrie in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gebracht werden. Während der Fahrt im Streifenwagen habe der Mann plötzlich die beiden Beamten angegriffen. Dabei wurde der Fahrer so sehr beeinträchtigt, dass der Wagen von der Straße abkam und gegen ein Werbeplakat und einen Zaun prallte. Der 29-Jährige flüchtete zu Fuß.

Suche per Hubschrauber

Nach dem flüchtigen Mann wurde auch per Hubschrauber gesucht, weil zu befürchten gewesen sei, dass er in eine hilflose Lage geraten könnte, so die Polizei. Dennoch verlief die Suche zunächst erfolglos. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von etwa 25 000 Euro.