"Letzte Generation": Klimaaktivisten ignorieren Verbot in Stuttgart

Die Gruppe setzt sich darüber hinweg, dass die Stadt Klebe-Aktionen auf bestimmten Straßen vorerst untersagt. Am Vormittag plant sie eine Blockade und findet: "Jetzt erst recht".

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" wollen sich am Freitag über ein Verbot der Stadt Stuttgart hinwegsetzen, wichtige Straßen zu blockieren. Ein Sprecher der Gruppe sagte dem SWR, sie protestiere unter dem Motto "Jetzt erst recht" gegen die Allgemeinverfügung der Stadt, die seit rund einer Woche gilt. Gegen 11:30 Uhr wollen sich dem Sprecher zufolge drei Aktivisten auf einer der verbotenen Straßen festkleben.

Um welche Straße genau es sich handelt, teilte er nicht mit. Die Gruppe wolle sich jedoch zuvor in der Stuttgarter Innenstadt und damit in der Nähe der betreffenden Straße treffen. Zwei weitere Aktivistinnen oder Aktivisten wollen ihm zufolge die Straße zwar mitblockieren, sich aber nicht festkleben. Stattdessen sollen sie einen Teil der Fahrbahn freigeben, falls Rettungsfahrzeuge vorbeigelassen werden müssen.

Stuttgarter Verbot hebelt Versammlungsrecht aus

Hintergrund der Proteste ist, dass Stuttgart bis Jahresende unangemeldete Aktionen von Klimaaktivistinnen und -aktivisten verbietet, zum Beispiel das Ankleben, Einbetonieren oder Anketten. Dies gilt seit vergangenem Samstag auf besonders wichtigen Straßen im Stadtgebiet inklusive der Bundesstraßen. Die Stadt reagierte damit darauf, dass sich am ersten Samstag im Juli rund 40 Aktivistinnen und Aktivisten auf Straßen und Zufahrten in Stuttgart festgeklebt hatten. Durch das Verbot soll die Polizei schneller eingreifen können - und auch unmittelbaren Zwang anwenden dürfen, wie es die Stadt formuliert. Denn durch die Allgemeinverfügung unterliegen die Proteste nicht dem Versammlungsrecht.

Klimaaktivisten der "Letzten Generation": "Jetzt erst recht"

Obwohl sich die Aktion an diesem Freitag speziell gegen das Stuttgarter Verbot richtet, gehört sie zu bundesweiten Protesten an diesem Freitag. Dem Sprecher zufolge sind in mehr als 20 deutschen Städten Verkehrsblockaden geplant. Am Vortag blockierte die Gruppe einige deutsche Flughäfen.