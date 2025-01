In Waiblingen-Hegnach ist ein Mann von einem Baum erschlagen worden, als er mit einem Hund spazieren ging. Zeugen hatten das freilaufende Tier zuvor der Polizei gemeldet.

Im Bereich Waiblingen-Hegnach (Rems-Murr-Kreis) war am Donnerstagabend ein Hund gesehen worden, der alleine unterwegs war. Nachdem die Polizei das Tier eingefangen hatte, konnte über die Hundehalterin herausgefunden werden, dass ein Bekannter der Frau, ein 33 Jahre alter Mann, mit dem Hund spazieren gewesen war. Der Kontakt zu dem Mann war laut der Frau aber am späten Nachmittag abgebrochen.

Polizei: Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen

Die Polizei fand kurz darauf das Auto des Mannes in der Nähe eines Friedhofs. Daraufhin habe man intensiv im Gewann Langwiesen nach dem 33-Jährigen gesucht, so die Polizei. Am späten Abend fanden die Beamten den leblosen Körper des Mannes in der Nähe eines umgestürzten Baumes. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 33-Jährigen feststellen. Um die genauen Todesumstände herauszufinden, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Laut einem Polizeisprecher könnte der Baum aber durch Sturmböen umgestürzt sein.