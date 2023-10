Kirchen spenden Erntedank-Gaben an Stuttgarter Tafel

Zum Erntedank-Gottesdienst schmücken in vielen Kirchen Lebensmittel den Altar. Sie werden danach gespendet. In Stuttgart dürfen sich beispielsweise die Tafel-Einkäufer über besondere Highlights freuen.

Die Schwäbische Tafel in Stuttgart bekommt jedes Jahr von Kirchen Erntedank-Spenden. In vielen Kirchengemeinden wird Anfang Oktober das Erntedank-Fest gefeiert. Dazu spenden die Gemeindemitglieder Lebensmittel, die dann gesegnet werden, bevor sie an Bedürftige weitergegeben werden. Dabei kommen auch immer besondere Spenden für die Tafeln zusammen, die es sonst nicht alltäglich gibt.

Lebensmittel, die es bei der Tafel sonst nicht gibt

In der katholischen Gemeinde Sankt Georg in Stuttgart haben die Menschen nämlich bewusst viele haltbare Lebensmittel und sogar Hygieneartikel gespendet, auch Süßigkeiten oder Fruchtsäfte. Die haben die Tafeln nämlich bei ihren normalen Spenden seltener im Regal. Trotzdem sind auch "Luxusprodukte" dabei, die sich die Tafel-Einkäufer sonst eher nicht leisten könnten, sagt Hilli Pressel, stellvertretende Projektleiterin der Stuttgarter Tafel: besonderen Schokoaufstrich zum Beispiel.

Das sind schon Highlights. Sowas wie Nutella können sich bedürftige Familien sonst nicht leisten. Die freuen sich dann schon darüber.

In Sankt Georg wurde ein ganzer Stapel Schokocreme-Gläser von jemandem gespendet, die nun an die vier Stuttgarter Tafel-Standorte gehen. Fast 20 Kisten voll mit Spenden holen die Transporteure der Schwäbischen Tafel bei der Kirche in Stuttgart-Nord ab. Pfarrer Michael Heil ist von der Kreativität seiner Gemeindemitglieder begeistert: "Erst mal ist die Fülle der Spenden der Wahnsinn! Und dann all die Dinge, die die Leute bereit sind zu teilen und was sie denken, was die anderen Leute brauchen könnten." Das teilen sei ja auch ein wichtiger Wert der Kirchen.

Die Helfer der Tafel Stuttgart holen die Erntedank-Gaben der St. Georg Kirche ab. SWR Frederike Hagedorn

Erntedank: Tafeln sind dankbar über Kirchen-Aktionen

Die Tafel in Stuttgart versorgt über 2.000 Menschen. Das ist aber nur ein Bruchteil der Bedürftigen in der Landeshauptstadt, sagt Hilli Pressel von der Tafel. Durch Jobverluste in der Coronazeit, durch den Krieg in der Ukraine und die Inflation würde die Zahl der Bedürftigen zusätzlich steigen. "Stammkunden, die früher eher am Ende des Monats kamen, wenn das Geld ausging, die kommen mittlerweile schon in der Monatsmitte oder früher", so Pressel. Deshalb würden sich die Tafeln sehr über solche Aktionen der Kirchen freuen, wie zu Erntedank.

Hilli Pressel räumt die Erntedank-Spenden in der Stuttgarter Tafel ein. SWR Frederike Hagedorn

Noch die ganze Woche gibt es Erntedank-Feiern bei den Kirchen und dementsprechend mehr Spenden für die Tafeln.