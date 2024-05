Wer in Stuttgart ein Auto an- oder ummelden möchte, muss seit Monaten oft Stunden oder Tage warten. Daran hat die neue Online-Terminbuchung nur bedingt etwas geändert.

Noch immer müssen Bürgerinnen und Bürger, die spontan einen Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle in Stuttgart brauchen, oft stundenlang anstehen und warten. Zwar gibt es inzwischen die Möglichkeit, online einen Termin auszumachen, aber die Termine sind meist Wochen im Voraus ausgebucht. Doch es gibt inzwischen auch Tage, an denen es deutlich besser läuft.

An manchen Tagen ruhiger, an manchen Tagen überfüllt

Guido Dieringer ist Musiker und Erzieher. Und er hat ein großes Hobby: Oldtimer. "Ich habe eine Hobby-Schrauber-Bude. Da muss ich immer wieder Autos um- oder abmelden, die ich restauriere." Alle paar Wochen muss Guido Dieringer also zur Zulassungsstelle in Stuttgart. Doch an diesem Mittwoch traut er seinen Augen kaum: "Ich bin sehr überrascht. Normalerweise ist das voll hier." Oft steht er an, gibt aber nach einer halben Stunde oder Stunde auf. "Irgendwann kommt dann meistens die Security, zählt ab und sagt: Ab hier können Sie alle wieder gehen, Sie kommen heute nicht mehr dran." Heute kommt Guido Dieringer aber direkt dran, ohne Wartezeit. Keine 15 Minuten später kommt er glücklich wieder auf den Parkplatz.

Guido Dieringer kann sein Glück kaum fassen: keine Schlangen. So schnell kommt er selten bei der Kfz-Zulassungsstelle dran. SWR Frieder Kümmerer

Stadt bestätigt: Es gibt Wartezeiten

Dirk Herrmann, Leiter der Abteilung Straßenverkehr beim Amt für öffentliche Ordnung in Stuttgart, steht in der Schalterhalle und betrachtet das Treiben. "Das hat sich im vergangenen halben Jahr sehr positiv entwickelt. Aber zu Spitzen in den Wartezeiten kommt es leider trotzdem immer wieder." So vergangene Woche. Da stauten sich die Schlangen wieder im Innenhof der Zulassungsstelle. Besucherinnen und Besucher schilderten dem SWR von Wartezeiten bis zu acht Stunden, manche mussten am Ende unverrichteter Dinge wieder gehen und es am nächsten Tag erneut probieren. Das passiere immer dann, wenn zu viele Personen zur selben Zeit spontan einen Termin brauchen. "Wir weisen immer darauf hin: Wendet euch an das Online-Tool, damit vermeidet ihr Wartezeiten", so Herrmann.

Online-Termine sind wahnsinnig schnell ausgebucht

Seit einigen Monaten gibt es nämlich die Möglichkeit, online einen Termin zu buchen. "Das ist wirklich eine sehr gute Erfahrung gegenüber früher", so Herrmann. Es habe zwar auch immer wieder Probleme gegeben, die habe man aber inzwischen behoben. Zuletzt hatte es an Ostern auch wegen einer Software-Störung beim kommunalen IT-Dienstleister Probleme gegeben. Die Online-Zulassung hat aber mit der digitalen Terminvergabe nichts zu tun, verschärft aber dann die Warteschlangen noch.

Wer online seinen Termin bucht, könne die langen Wartezeiten umgehen. Das funktioniert zwar, aber auch dieses Tool hat einen Haken: "Die Online-Termine sind Wochen im Voraus ausgebucht", erzählt Guido Dieringer. Erst Mitte Juni hätte er wieder einen Termin bekommen. So lange können aber viele nicht warten, die schnell ein Auto zulassen müssen. Wer also innerhalb von wenigen Tagen das Auto zulassen möchte oder muss, landet, wie Dieringer, wieder in den Warteschlangen. Das ist auch Dirk Herrmann bewusst: "Wenn Menschen spontan vorbeikommen, dann kann es eben zu den längeren Wartezeiten kommen."

Wer es hierhin geschafft hat, ist seinem Ziel zum Greifen nah: die Schalterhalle der Kfz-Zulassungsstelle Stuttgart. Besucherinnen und Besucher kritisieren, das oft zu wenig Schalter besetzt sind. An diesem Tag ist aber wenig Andrang. SWR Frieder Kümmerer

Lange Warteschlangen umgehen?

Doch es gibt auch andere Möglichkeiten. Guido Dieringer, der wegen seiner Oldtimer immer wieder zur Zulassungsstelle muss, hatte oft schon keine Geduld mehr. "Dann habe ich aufgegeben und habe einem Zulassungsanmeldedienst den Auftrag gegeben." Das seien externe Dienstleister, denen gebe man alle Unterlagen und Vollmachten. "Die machen das für einen, dann muss man sich nicht anstehen. Aber auch das dauert vier bis fünf Werktage."