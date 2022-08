Harald Schmidt feiert 65. Geburtstag - Nürtingen gratuliert

Die Stadt bezeichnet ihn im Netz stolz als "Nürtinger Persönlichkeit". Ohne ihn würden viele die Stadt wohl nicht kennen. Nun gehen Glückwünsche von Nürtingen nach Köln.

Die Stadt Nürtingen (Kreis Esslingen) gratuliert dem Entertainer Harald Schmidt zu seinem 65. Geburtstag an diesem Donnerstag. Schmidt, der dort aufgewachsen ist und mittlerweile in Köln lebt, sei mit der Stadt immer noch verbunden, sagt Nürtingens Bürgermeister Johannes Fridrich (parteilos). Das zeige sich dadurch, dass Schmidt teilweise über Neuigkeiten von dort informiert sei - und mit "liebevollem Blick" davon in der Öffentlichkeit erzähle.

Weil Schmidt viele Jahre in der Stadt gelebt hat, hätten viele Einwohnerinnen und Einwohner etwas über den Entertainer zu erzählen.

"Jeder, den ich hier kenne, hat irgendeine Geschichte."

SWR-Doku: Harald Schmidt zeigt Heimatstadt Nürtingen

Harald Schmidt hat den SWR für eine Doku durch Nürtingen geführt und Orte gezeigt, mit denen er besondere Erinnerungen verbindet - nach dem Motto "Back to the roots" ("Zurück zu den Wurzeln").

Harald Schmidt: Erst in Nürtingen, dann in Stuttgart

Harald Schmidt hat seine Herkunft immer wieder thematisiert, zum Beispiel 2009 mit Pierre M. Krause.

Auch durch Stationen in Stuttgart ist Schmidt schließlich zu dem Entertainer geworden, der Deutschlands Fernsehunterhaltung durch seine Late Night-Talks jahrelang geprägt hat. Denn in der Landeshauptstadt studierte er Schauspiel. "Schmidt spielt Orgel, verschreckt den Pförtner des Opernhauses, dringt in die Dusche eines Studentenwohnheims ein und pirscht sich an ältere Damen heran, die er im Café anspricht", schreibt der Evangelische Pressedienst anlässlich seines 65. Geburtstags über den damaligen Schmidt.

Kabarettistisch machte er sich aber erst in Düsseldorf einen Namen, wo er ab 1984 am "Düsseldorfer Kom(m)ödchen" auftrat. Heute lebt Schmidt in Köln, wo er sich bestens wohlfühlt, wie er kürzlich in einem Interview sagte. Nürtingens Bürgermeister Johannes Fridrich lädt ihn trotzdem ein, es sich vielleicht anders zu überlegen - und irgendwann wieder in seine Heimatstadt zurückzuziehen.