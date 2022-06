Er spielte schon 2008 im Hamlet-Musical „Der Prinz von Dänemark“. Sein Operndebüt gab Harald Schmidt 2019 als Haushofmeister in „Ariadne auf Naxos“. Und im April will er damit wieder in Ludwigsburg auf der Bühne stehen. Als Schauspielschüler und späteres Ensemblemitglied im Schauspiel Stuttgart kennt Harald Schmidt die Theaterbühnen der Region. Der preisgekrönte Entertainer hat viele Facetten. Als Moderator, Schauspieler, Kabarettist und Entertainer wurde er zur Institution im deutschen Fernsehen. Er gibt den Chefzyniker der Nation und den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle auf dem Traumschiff. Vor seiner TV-Karriere war er zehn Jahre lang Organist in Nürtingen. Er schrieb bis zum vergangenen Jahr eine Kolumne für den Spiegel. Dort wurde er als „Zenmeister des deutschen Humors“ verabschiedet. Was treibt Harald Schmidt aktuell um und an? Antworten gibt er in SWR1 Leute.

Moderation: Nicole Köster mehr...