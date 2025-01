per Mail teilen

Das diesjährige Zootier des Jahres gibt es seit rund 60 Millionen Jahren. Es hat einen nahezu perfekten Panzer und wartet meist unter der Erde bis die Sonne untergeht - das Gürteltier.

Das Zootier des Jahres 2025 ist das Gürteltier. Das hat der zoologisch-botanische Garten Wilhelma in Stuttgart am Montag bekannt gegeben. Das Gürteltier kommt ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika. Jedes Jahr wird das Zootier des Jahres in einem anderen Zoo bekannt gegeben.

Wilhelma Stuttgart: Panzer erinnert an festes Leder

Das Gürteltier wartet meistens bis die Sonne untergeht, bevor es wirklich aktiv wird. 23 unterschiedliche Arten gibt es - das Gürteltierpärchen in der Wilhelma gehört zu den kleineren seiner Art. Charakteristisch für das Tier ist sein fast undurchdringbarer Panzer. "Er ist nicht knöchern, sondern eher wie ein ganz festes Leder", erklärt Jörg Rückle, Revierleiter der Wilhelma in Stuttgart. "Wenn Gefahr droht, formt es sofort eine Kugel und bleibt auch so." Das Gürteltier ist somit vor Fressfeinden gut geschützt, nicht aber vor dem Menschen.

Das Gürteltier ist das Zootier des Jahres. SWR

Einige Gürteltierarten vom Aussterben bedroht

Das Gürteltier wird in seiner Heimat für sein Fleisch und seinen Panzer gejagt. Außerdem brennen in Südamerika Landwirte Wälder ab, um Platz für Ackerbau und Viehzucht zu schaffen. Einige Gürteltierarten sind daher vom Aussterben bedroht. Darauf soll die Auszeichnung "Zootier des Jahres" aufmerksam machen.

Zootier des Jahres Das Zootier des Jahres wird jedes Jahr in einem anderen Zoo bekannt gegeben. Im Jahr 2024 wurde der Gecko gekürt. Die Auszeichnung gibt es seit 2016. Ziel ist es, sich für stark gefährdete Tierarten einzusetzen, die nicht so bekannt sind oder deren Bedrohung selten besprochen wird. Damit keine Tiergruppe zu kurz kommt, wird immer zwischen Fell, Federn und Schuppen abgewechselt. Mit der Wahl sollen konkrete Artenschutzprojekte unterstützt werden.

"Mit den gesammelten Geldern unterstützen wir Projekte vor Ort zum Schutz dieser Tiere. Zum Beispiel für die Riesengürteltiere in Brasilien, damit es dort bessere Überlebenschancen hat", so Thomas Kölpin, Zoodirektor der Stuttgarter Wilhelma.

Bislang noch kein Gürteltier-Nachwuchs in Stuttgart

Auch in der Wilhelma möchte man aktiv zu Artenschutz beitragen und hofft auf Nachwuchs ihrer südlichen Kugel-Gürteltiere. Bisher lässt der aber noch auf sich warten.