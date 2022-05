Sexismus und Diskriminierung beim Stuttgarter Frühlingsfest? Erste Schausteller ziehen Konsequenzen

Bilder und Statuen beim Volksfest seien teils sehr problematisch, finden Stuttgarter Grüne. Die Schausteller lassen die Vorwürfe nicht kalt. Nun hat eine Standbetreiberin reagiert.

Schaustellerin Sabine Ernst ist an diesem Dienstagnachmittag gerade auf dem Weg nach Backnang (Rems-Murr-Kreis). Dorthin lässt sie ihren Schausteller-Stand vom Cannstatter Festgelände transportieren. Denn was auf ihm zu sehen ist, hatten Stuttgarter Grüne zusammen mit vielen anderen Motiven des Frühlingsfests scharf kritisiert: eine Statue mit nackten Brüsten.

Sabine Ernsts Frühlingsfest-Stand Grünen-Gemeinderatsfraktion Stuttgart/Manal Fakhouri

Auch Sabine Ernsts Stand mit dem Namen "Märchen aus 1.001 Nacht" wurde damit Teil einer Debatte darüber, ob Darstellungen wie Zeichnungen auf dem Frühlingsfest sexistisch oder diskriminierend sind. Nun zieht Sabine Ernst ihre Konsequenzen aus der Debatte.

Schaustellerin: Brüste werden übermalt oder überklebt

Sie teile die Kritik der Grünen nicht, sagt Sabine Ernst dem SWR. Die Bemalung ihres Stands sei weder diskriminierend noch sexistisch, sondern eher schön im orientalischen Ambiente, so die Stuttgarter Schaustellerin. Trotzdem lasse sie die Statue nun ändern, denn sie wolle verhindern, dass Volksfeste wegen solcher Abbildungen in einen schlechten Ruf gerieten und als nicht mehr familienfreundlich gälten, sagt Ernst, die an ihrem Stand Korkenschießen anbietet und mit ihm nach eigenen Angaben seit vielen Jahren in ganz Deutschland unterwegs ist.

Die Brüste sollen an diesem Tag in Backnang übermalt oder überklebt werden. Da der Maler nicht nach Stuttgart aufs Festgelände kommen konnte, entschied sich Ernst, zu ihm zu fahren. Sie werde die Statue aber "nicht ganz anziehen" lassen.

Stadt Stuttgart will offenbar Treffen mit Schaustellern abwarten

Auch die Stadt Stuttgart hat auf die Vorwürfe der Grünen-Stadtratsfraktion reagiert. Die Stadtspitze teilte am Dienstag dem SWR auf Anfrage mit, dass nun der Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen beteiligt werde. Er solle gemeinsam mit der Verwaltung entscheiden, ob die Gestaltung von Verkaufswägen und Fahrtgeschäften durch die Politik reguliert werden müsse. Da geplant ist, dass Mitglieder dieses Ausschusses in den kommenden Tagen an einem Vor-Ort-Besuch zusammen mit Schaustellern und Grünen-Vertretern teilnehmen, will die Stadtspitze offenbar diesen Termin abwarten.

Der Schausteller-Verband hatte dem SWR zu dem geplanten Treffen unter anderem gesagt: "Wir werden vor Ort diskutieren, ob es sinnvoll ist, bestimmte Darstellungen abzudecken oder zuzuhängen."