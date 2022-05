Schausteller-Verband zu sexistischen Bildern auf dem Frühlingsfest: "Wir sind gesprächsbereit"

Nach den Vorwürfen um sexistische Darstellungen auf dem Stuttgarter Frühlingsfest wollen Schausteller mit der Grünen-Fraktion vor Ort sprechen. Der Verband signalisiert Kompromissbereitschaft.

Die Grünen im Stuttgarter Rathaus stören sich an Malereien auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, die Frauen und Menschen mit dunkler Hautfarbe ihrer Ansicht nach sexistisch oder diskriminierend darstellen. Mark Roschmann, der Vorsitzende des Schaustellerverbands Südwest Stuttgart, signalisiert im Gespräch mit dem SWR Gesprächsbereitschaft.

SWR: Warum diese Bilder nackter Frauen? Was haben die mit Rummelspaß und Zuckerwatte zu tun?

Mark Roschmann: Es ist halt wie oft im Leben: Sex sells - ob das in der Musikindustrie oder sonstwo ist. Auch vor uns, in der künstlerischen Ausarbeitung, hat das nicht haltgemacht. Es geht dabei um Darstellungen, die Jahre und Jahrzehnte alt sind, und die haben bisher niemanden gestört. Warum die Diskussion gerade jetzt stattfindet, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir gesprächsbereit sind.

"Wir werden vor Ort diskutieren, ob es sinnvoll ist, bestimmte Darstellungen abzudecken oder zuzuhängen"

Wie finden Sie diese Abbildungen? Was ist ok, was geht zu weit?

Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mit der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Rathaus telefoniert. Wir machen jetzt einen gemeinsamen Rundgang und dann möchte ich mir die Bilder zeigen lassen, die noch gehen - und die, die wohl nicht mehr gehen. Da muss man dann eventuell gleich reagieren oder dauerhaft. Wir werden vor Ort diskutieren, ob es sinnvoll ist, bestimmte Darstellungen abzudecken oder zuzuhängen.

Gibt es außer von den Grünen sonst schon Rückmeldungen?

Nein, das ist recht neu. Wir hatten mal auf einem historischen Volksfest eine ähnliche Thematik. An einem Schaustellergeschäft waren Abbildungen, die nicht zeitgemäß waren.

Die Stuttgarter Gemeinderätin Petra Rühle von den Grünen regt zur Sensibilisierung Workshops an. Meinen Sie, Schausteller müssen darüber aufgeklärt werden, dass wir nicht mehr im Jahr 1965 leben?

Das liegt weniger an den Schaustellern. Die Sensibilisierung obliegt den Verbänden. Man muss sich das so vorstellen: Wenn ein Schausteller ein neues Geschäft bauen lässt, hat er eine Vorstellung, was er gern hätte. Lustige Enten in einem Teich zum Beispiel oder Kinder mit einem Eis in der Hand. Aber bei den Künstlern kann man meist nicht so sehr ins Detail gehen - das ist Teil der künstlerischen Freiheit. Und der Schausteller sagt danach: Das gefällt mir - oder eben nicht.

Das Stuttgarter Frühlingsfest ist ein Publikumsmagnet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Braucht man Verbote oder scharfe Kontrollen?

Man muss zwei Aspekte sehen: Zum einen kann ich als Vorsitzender des Schaustellerverbands keine Verbote aussprechen. Ich kann nur meine Mitglieder sensibilisieren. Letztendlich muss die Stadt als Veranstalter entscheiden, welche Schausteller sie zulässt und welche Vertragsbedingungen sie festlegt. Diese Bedingungen müssen dann natürlich eingehalten werden.

Was erwarten sie für den Wasen am 23. September? Keine Nacktbilder mehr an den Buden?

Ich denke, wir werden das klären. Dinge, die die Fraktion der Grünen als sehr schlimm ansieht, die werden wir sofort abdecken. Das gilt auch fürs Cannstatter Volksfest, sofern der Schaustellerbetrieb, der jetzt auf dem Frühlingsfest steht, auch fürs Volksfest zugelassen wird. Es geht aber auch darum, dass man dauerhaft, im Lauf der nächsten Jahre, sagt, auf was man verzichten möchte. Und das kriegen wir hin.